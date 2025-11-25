「國民爺爺」李順載離世！享耆壽91歲 宋承憲悲痛發聲：願您安息

宋承憲不捨李順載離世。翻攝IG@songseungheon1005

韓國「國民爺爺」李順載（이순재，藝名李純才）11月25日清晨辭世，享耆壽91歲。李順載縱橫影視圈數十年，是韓國影視界元老級人物，還曾在2023年KBS演技大賞獲獎，成為歷史上最年長的得獎者，去年10月他因為健康問題暫停活動，專心休養身體，8月才一度傳出狀況急轉直下，沒想到如今傳來噩耗，家屬也已經證實消息。

宋承憲（右）發文哀悼李順載（左）。IG@songseungheon1005

李順載8月曾傳出狀態差 還希望能出演新片

李順載去年在舞台劇《等待著等待果陀》首演時中途退場，而後更缺席今年4月的第37屆韓國PD大賞，因為健康亮起紅燈，消失在鏡頭前。舞台劇導演朴根瀅8月提及此事表示：「我多次想去探望，但老師婉拒，所以沒能親自見到他，只能透過旁人聽到一些狀況，似乎不是太好。」也有李順載親友指出，李順載在復健完成前不會接待家人以外的探視，還打算好起來之後要出演新片，如今卻永遠無法完成。

一生拍超過140部戲 李順載縱橫影視圈70年

李順載出生於咸鏡北道會寧，4歲跟著祖父母移居到首爾，曾歷經韓國光復及韓戰的動盪時期。李順載就讀首爾大學哲學系，也因此對電影產出興趣，他在看完英國演員勞倫斯奧利維爾（Laurence Olivier）主演的電影〈哈姆雷特〉深受啟發，決心要成為演員，並在1956年以電視劇《我要成人》出道，他演出過無數熱門韓劇，包括《野人時代》、《六龍飛天》、《金錢之花》、《衣袖紅鑲邊》等等，一生拍過140部戲劇。

李順載參加《花樣爺爺》，形象相當討喜。翻攝IG@15ya.baby

《花漾爺爺》可愛形象深植人心 李順載終身獻給戲劇

李順載近年來還參加實境節目《花漾爺爺》，讓他再度受到注目，他當時曾跟著節目到台灣旅行，還因為走路速度太快，被戲稱為「直行順載」，離世噩耗傳出後，《花漾爺爺》製作人羅PD也在自己的頻道「15夜」IG發文哀悼：「我們深切哀悼李順載老師，誠心祈求您在天堂平安。」儘管李順載已經高齡90歲，但憑藉著對戲劇的熱情，去年仍然參加電視劇《狗之聲》演出，甚至因此奪得2024KBS演技大賞年度大獎。



