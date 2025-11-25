「國民爺爺」李順載離世！享耆壽91歲 生前最後亮相曝對演戲的熱愛

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

擁有「國民爺爺」稱號的韓國資深演員李順載今（25）日傳出離世消息，享耆壽91歲。去年10月他曾因健康問題暫停活動，但今年1月他以《狗之聲》獲頒《KBS演技大賞》大獎時曾露面，而這也是他生前最後一次公開亮相。如今他驟然離世，讓許多影迷十分不捨。

韓國「國民爺爺」李順載25日辭世， 享耆壽91歲。（圖／翻攝自KBS YouTube）

根據《韓聯社》報導，李順載於25日凌晨過世。其實他自去年10月就傳出健康狀況亮紅燈，當時友人透露，李順載是肌力衰退，「他不希望被看見需要人攙扶的樣子，因此婉拒探病，目前專注於復健。」而他生前最後一次出席公開活動，就是今年1月的《KBS演技大賞》上，當時他以《狗之聲》拿下大賞，上台領獎時還需身邊人攙扶。而他發表得獎感言時感嘆：「活得久了，果然會有這樣的日子啊，雖然正式投入演戲多年，但要說起韓國廣播歷史的開端，那就是KBS電視台。」他也提到年紀漸長後，可以演出的角色變少，不過他已有心理準備，「其實，不管年紀多大，只要演得好，都應該得獎，這並不是功勞獎，演技應該以演技本身來評價，而不應該依據人氣或其他條件來決定。」

李順載最後一次公開亮相是在今年1月《KBS演技大賞》上，而他上台領獎時還需身邊人攙扶。（圖／翻攝自KBS YouTube）

據悉，李順載自高中時期便開始參與戲劇演出，不過他卻是在考上首爾大學哲學系後才開始迷上電影，並在看過英國演員勞倫斯·奧利佛主演的電影《哈姆雷特》後，決定朝演員發展。1956年他以電視劇《我要成人》正式出道，1965年成為TBC電視台第一期專屬演員。

從影多年來，李順載參演的作品多達140部，從《愛情是什麼》、《澡堂老闆家的男人》到近年的《衣袖紅鑲邊》都讓觀眾印象深刻，甚至曾在《我的公主》演出宋承憲祖父，在《愛上王世子》中扮演曹政奭爸爸，近乎大半個韓國演藝圈的演員都曾演過他的孩子或孫子，因此被封為「國民爺爺」。年紀漸長的他，非常嚴格地維持自己的健康，近幾年也有許多戲劇作品、舞台劇的工作，是韓國最年長的演員之一。

然而，值得一提的是，李順載不僅在演藝圈發光發熱，他還跨足政治圈，曾擔任韓國放送演技者協會初代、第2代及第11代會長職務。1992年還代表民主自由黨當選第十四屆大韓民國國會議員，卸任後才回歸演員身份。





