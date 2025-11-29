國民爺爺「病床上最後畫面」曝光！左眼看不見超虛弱 仍喊：想繼續演戲

娛樂中心／綜合報導

國民爺爺李順載的葬禮在27日舉行。（圖／翻攝自韓網）

南韓「國民爺爺」李順載於25日凌晨辭世，享壽91歲。李順載生前的最後身影，近日透過MBC追悼特輯《배우 이순재, 신세 많이 졌습니다》（演員李順載，承蒙關照）曝光，令人鼻酸。節目中回顧了他在今年5月25日病床上的畫面，當時他因健康惡化住院治療，但仍滿心對演戲的熱情。

李順載在病床上仍表示還想再繼續演戲。（圖／翻攝自MBC）

畫面中，李順載穿著病服躺在病床上，面容消瘦，語氣虛弱難以開口。所屬經紀公司SGW娛樂李承熙代表問他：「老師，有什麼想做的嗎？」李順載費力地回答：「想做的只有作品啊」，即便病重，依舊將演戲視為生命的一部分。李承熙表示，當時李順載左眼幾乎看不見，右眼也不完全清晰，卻仍要求大聲聽取劇本以便背誦，展現他對演技的堅持與敬業態度。

特輯中亦回顧他於今年1月憑電視劇《개소리》獲得KBS演技大賞，拿到獎盃後笑說「好重啊」，李承熙感嘆這「沉重」中包含了他七十年的演藝生涯。李順載自1956年透過舞台劇《地平線彼方》出道，曾出演多部戲劇及電影，是韓國家喻戶曉的演員。

李順載最後一次演出是在去年舞台劇，之後因健康惡化停下活動，並進行復健治療。追悼特輯由多年亦師亦友的李瑞鎮旁白，公開他病床上的最後身影，讓觀眾感受到李順載對表演的不捨與熱愛。

李順載的告別式與發引儀式於27日清晨在首爾松坡區首爾峨山醫院舉行，由演員鄭東石主持，金永哲與河智苑朗讀追悼詞，安葬於京畿道利川伊甸樂園，演藝圈前輩與後輩均到場送他最後一程，氣氛哀戚沉重，眾人不禁回想他病床仍心繫演戲的身影。

