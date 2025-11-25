「國民爺爺」辭世！享壽91歲「最後身影曝光」攙扶上台紅眼眶道謝

記者林汝珊／台北報導

李順載今（25日）凌晨辭世，享壽 91 歲。（圖／翻攝自韓網）

南韓「國民爺爺」李順載（이순재）近年傳出健康狀況不佳，去年10月因健康亮紅燈取消舞台劇演出，不料在今（25日）凌晨辭世，享壽 91 歲，消息一出令外界震驚，他最後公開身影曝光。

李順載去年12月31日現身「2024 KBS 演技大賞」，以《狗之聲》奪下年度大獎，這也是他生前最後一次公開露面。當時他在工作人員攙扶下上台領獎，數度紅眼眶：「活到這麼久，竟然還能迎來這樣的一天」，表示這輩子受到大家多的幫助。

李順載出道超過60年，從首爾高中和首爾大學哲學系畢業後，他於1956年出演話劇《地平線之外》正式出道。隔年以電視劇《藍色地平線》一舉成名。他演技精湛，參與過無數影視作品，是韓劇中的熟面孔，曾演出韓綜《花漾爺爺》以幽默又可愛的形象圈粉無數，被視為南韓演藝圈的精神象徵。

