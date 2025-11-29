「國民爺爺」辭世！李順載最後身影「雙眼失明苦背台詞」他淚崩告別

記者林汝珊／台北報導

南韓「國民爺爺」李順載25日凌晨以91歲高齡辭世，消息一出震驚演藝圈，而他接受 MBC 邀請，拍攝紀錄片，找來多年亦師亦友的李瑞鎮擔任旁白，近日節目以追悼形式公開，畫面一曝光令人鼻酸。

李順載在今年年初拍攝回顧他演藝人生的紀錄片，不過隨著他病情急遽惡化，拍攝被迫中斷，而原本為致敬而拍的節目，也在他離世三天後以追悼形式公開。節目中首次曝光李順載的最後身影。他即使身在病榻，仍堅定地說：「（如果健康好轉）我想做的只有作品。」所屬公司代表勸他：「等身體恢復後再慢慢準備，請安心休息。」李順載只是默默點頭，看了相當令人難過。

李瑞鎮淚崩向李順載道別。（圖／翻攝自MBC）

所屬公司代表也透露，早在去年拍攝《狗之聲》並獲得演技大賞時，李順載的病情就已相當嚴重，雙眼幾乎接近失明：「最讓我心痛的是，他看不到，只能請我或經紀人大聲念台詞給他聽，好讓他背下來。那時真的非常心酸。」

曾因《花漾爺爺》與李順載結緣的李瑞鎮，擔任紀錄片配音，也在錄音時聲音哽咽：「老師，我有一句話一定要跟您說……這次旅行沒能陪您一起去，很抱歉。」

