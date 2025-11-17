國民男友被吃豆腐！女星假藉夢遊「同床共枕」睡過夜 反問：要收錢嗎？

記者宋亭誼／台北報導

「國民男友」白敬亭與「初戀系女神」章若楠共同主演的超高話題度偶像劇《難哄》，近期在中天娛樂台熱播，該劇講述「桑延」時隔6年與高中時期的白月光「溫以凡」再度相遇，雖然過去向她告白被拒絕，卻將這份感情牢牢放在心底長達9年，此次久別重逢後，「桑延」仍舊毫不猶豫地成為「溫以凡」的避風港。

「國民男友」白敬亭主演《難哄》人氣飆漲。（圖／中天娛樂台提供）

《難哄》劇情除了講述甜蜜的暗戀故事之外，更有描繪「溫以凡」內心壓抑沉悶的過去，這也引發網友討論，章若楠在劇裡以冷漠武裝內在，這與「溫以凡」的成長經歷有關，小時候父親過世，媽媽改嫁，高中時期的她更慘遭無血緣的「舅舅」騷擾，不料向家人求助無果，對她因此造成巨大創傷，成為埋藏在心底的噩夢。

沒想到出社會後，合租房的室友竟也對她伸出魔爪，這樣悲慘的遭遇，連章若楠都心疼「溫以凡」，談及角色人物更忍不住落淚，「她遇到了那麼多事情，還是可以咬著牙去認真生活，拍這個戲的時候，我有非常多崩潰的瞬間，到後來更遇到領導上司的騷擾，我覺得這些都是人生的重創，就是沒有人愛她，只有桑延」，更表示白敬亭在劇裡就像是太陽一樣照亮著她。

章若楠在《難哄》有許多悲慘遭遇。（圖／中天娛樂台提供）

章若楠在《難哄》也因為過去的經歷，讓她只要遇上煩惱、壓力變大時，就會出現夢遊症狀，而這樣的夢遊劇情，也讓原本有著深深誤解的「桑延」與「溫以凡」，感情急速增溫，像是「夢遊抱」、「同床共枕」等甜蜜有趣的橋段，當「溫以凡」得知昨晚不小心在夢遊時親了「桑延」，竟對「桑延」脫口而出「是要收錢嗎？」，台詞互動相當逗趣。

談及首次詮釋夢遊症，章若楠表示在網路上看了許多案例去揣摩，甚至在片場不斷跟導演溝通，對於章若楠在劇中夢遊的詮釋，白敬亭也不禁讚嘆，更表示對「桑延」第一次面對「溫以凡」夢遊的擁抱相當深刻，「我非常能體會桑延在這麼多年隱忍的情況下，那種情緒的爆發，去克制地收回自己的手，我眼睛一下都紅了」，暗戀多年的人突然抱住自己，卻又要憋住自己多年來的情感，心境其實有著極為複雜的情緒。

白敬亭學生時期就暗戀章若楠。（圖／中天娛樂台提供）

白敬亭在《難哄》不斷隱忍自己暗戀的情感，並且默默在章若楠身邊守護她，這般癡情令許多粉絲感到心疼，當他時隔多年與章若楠再度相遇，展現出口是心非的傲嬌模樣是劇中一大看點，白敬亭還因此被冠上「死裝哥」稱號。章若楠則分享現實中才不會這樣哄人，「是我的話，應該不會理他，就直接走了」，反倒白敬亭稱自己在現實生活中其實很好哄。由白敬亭、章若楠主演的《難哄》週一至週五晚間9點在中天娛樂台播出。

