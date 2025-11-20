國民經濟信心調查！51%估台股還會漲 6成嘆未來半年難加薪





國泰金今（20日）發布11月國民經濟信心調查結果顯示，民眾景氣展望樂觀指數轉佳，大額消費意願續揚，而全球股市震盪走高，股市樂觀情緒與風險偏好也續揚。

國泰金指出，國發會最新公布9月景氣對策信號由綠燈轉為黃紅燈，反映景氣動能持續升溫。雖同時指標略有下滑，但領先指標小幅上揚，顯示景氣仍維持成長態勢。本月民眾調查亦呈現相同趨勢，各項景氣感受及消費指標全面改善。

調查結果顯示，景氣現況樂觀指數上揚至-3.8，景氣展望樂觀指數提升至-4.7，均呈顯著回升。消費方面，大額消費意願指數升至10.6，耐久財消費意願指數來到-10.5，象徵整體消費力道依然堅實。房市方面，買房意願微幅增加至-43.4，但賣房意願略降至-32.7，反映部分民眾對出售房產態度轉趨保守。

廣告 廣告

在經濟預期方面，主計總處於2025年8月15日預估明年經濟成長率為4.45%、通膨率1.76%。本月民眾預期則略為不同：對2025年GDP成長率的平均預期上揚至3.53%，70%民眾認為成長率可望超過3%；對通膨預期則微降至2.23%，但仍有58%民眾認為通膨會高於2%。整體而言，民眾對明年經濟成長較官方預估保守，但對通膨的預期相對較高。

在投資市場部分，受到Fed 降息落地及主要市場財報亮眼帶動，全球及台灣股市震盪走高。民眾對台股的樂觀指數上升至30.9，風險偏好指數也連續第六個月攀升，達到20.0，顯示投資信心持續強化。

調查還顯示，有51.8%民眾預估未來半年台股還會上漲，不僅高於上個月的47.9%，也高於9月的36.1%，而8月則有4成看衰台股。

本月時事議題聚焦基本工資調整後的薪資期待。調查顯示，60%民眾認為未來半年薪資將維持不變，27%預期會增加，13%認為會下降。針對2026年任職單位是否會因基本工資調整而調薪，49%民眾預期薪資不變，29%認為調幅落在 0%至3%，另有22%預期調薪幅度將超過3%。整體觀察，多數民眾對短期薪資變化持審慎態度，但對勞工政策帶動未來調薪的可能性仍抱持一定期待。

（封面示意圖／東森新聞）

更多東森財經新聞報導



終於要公開！ 美司法部宣布釋出「富豪淫魔檔案」

驅動雲端金融新科技 打造高雄創新金融重鎮

輝達超人現身！Blackwell把AI伺服器「從疑慮救到滿載」