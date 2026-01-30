國民綠葉油膩情話嚇人 當眾告白「屁很響，但沒有想你那麼想」

《愛的戀習生》主演陣容全員到齊，粼粼（左起）、Anita、許紫柔、夏菈、Robert洪仕晟、77Ke 柯棨棋出席映後活動。原創電影提供

《愛的戀習生》融合偶像練習生與社群競爭題材，被譽為「最貼近日常」的電影，日前舉辦映後活動，演員許紫柔、Anita、babyMINT粼粼、Robert洪仕晟及77Ke柯棨棋等主演全數出席。現場更邀來babyMINT丞妘主持、JUD陳泳希驚喜現身，為粼粼與主演群助陣。

坐擁40萬IG粉絲、校花出身的女主角許紫柔，在片中飾演清新開朗的安蘿伊，但她在首映現場幽默直言：「想要挑戰國民女神Ada，我也想要有那種很跩的眼神！」

廣告 廣告

飾演透明系女孩「關心」的Anita，因片中哭戲太令人心疼，當被問及未來角色規劃時，外型嬌小可愛的她竟语出驚人表示：「我想演壞人！那種有打戲的角色。」強烈反差引起台下驚呼。

人氣女孩許紫柔近期力拼演員之路，許願挑戰「跩妹角色」。原創電影提供

babyMINT粼粼想挑戰「武打俠女」

來自babyMINT的粼粼則展現率性帥氣，透露未來想挑戰「武打俠女」，腦中常浮現騎馬衝刺的畫面。首映現場特別準備告白箱收集粉絲心意，77Ke柯棨棋自稱「國民綠葉」，在現場抽到油膩情話告白信，搞笑念出「剛剛放的屁很響，但沒有想你那麼想」，瞬間讓全場笑翻。

而以健身日常走紅的Robert洪仕晟，則抽到粉絲點名要看肌肉，但他害羞婉拒表示今天穿太多，露身材的部分只能「網路限定。」

女團 babyMINT 獻唱《愛的戀習生》電影插曲，全員熱情出席首映會。原創電影提供

77Ke抽中油膩告白笑翻

《愛的戀習生》講述在偶像聚集的「K-DOL學院」裡，安蘿伊與男孩們在夢想與愛情衝突下的複雜關係。電影不僅邀集台灣青少年KOL，更與泰國男團偶像跨界主演，呈現自媒體時代下的生存挑戰。

粼粼飾演的「小六」因個性帥氣被觀眾選為全劇最喜愛角色，她坦言角色與本性相近，卻也能在鏡頭前展現更多層次。《愛的戀習生》於30日正式上映。



回到原文

更多鏡報報導

1800萬賓利非自家車！21歲國產車廠千金慘遭出征被挖「送錶傳聞」 深夜吐心聲

找柯震東演自己被酸！九把刀回擊「除了身高我們長超像」 曾莞婷演媽「心裡罵三字經」

6小時快閃台泰比空服員還操！葉芷妤護身符不離身 CP「Kao」私下互動曝光

渣男事業成功搞外遇 這正妻太高招！拉攏小三化敵為友反戰爛夫