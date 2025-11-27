國民美食上榜！醫揭「10大傷腎食物」 第一名很多人愛

記者鄭玉如／台北報導

現代人生活忙碌，又經常吃外食，不只營養不均，還可能傷害腎臟。腎臟科醫師洪永祥列出10大傷腎食物，例如早餐穀物，看似健康卻是傷腎地雷，恐添加甜味劑與食用色素，第一名則是珍珠奶茶，珍珠屬於澱粉類，又經常裹上糖水，長期飲用會提高糖尿病、高血壓、脂肪肝等慢性疾病風險。

洪永祥提到，人類出生約有200萬顆腎絲球，且要使用一輩子，腎絲球不會再生，隨著人類壽命不斷延長，護腎越來越重要，老了才能避開洗腎的危險，不過由於飲食型態改變，慢性腎衰竭患者越來越多，飲食習慣尤為重要，對此在節目《健康e起聊》分享10大傷腎食物，幫助預防腎功能提早退化。

▎第10名 早餐穀物

天然麥片或五穀類，其實都是健康選擇，不過市面上許多早餐穀物，例如玉米片、燕麥片，添加許多甜味劑、食用色素等，不利於健康，建議選擇天然穀物。

▎第9名 蔥花肉鬆捲

許多日式麵包如紅豆麵包、奶油麵包，基本上都是高油、鹽、糖，熱量也很高，長期大量食用，會讓腎臟造成極大負擔，建議選擇高纖麵包，例如全麥類。

▎第8名 燒餅油條

燒餅油條的製作過程需加入油脂，再丟入鍋中油炸。油溫越高，風險也越高，且高溫油炸會產生丙烯醯胺與多環芳香烴，進而提高傷腎致癌的風險。

▎第7名 鍋貼

包餡食物也就是澱粉包裹五花肉，尤其鍋貼、煎餃，需使用油煎炸，一份熱量高達700多大卡，又沒有蔬菜補充膳食纖維，容易造成肥胖、高血壓、高血脂與糖尿病，腎功能逐漸流失。

▎第6名 肉乾、香腸

肉乾、香腸屬於加工食品，使用大量油、醬油、糖與鹽調味，尤其糖尿病人及腎臟病人，不宜多吃。

▎第5名 鐵板麵

鐵板麵高熱量、低纖維與蛋白質，且高油、鹽、糖，不僅油膩又很鹹，熱量驚人。

▎第4名 三寶飯

烤鴨、烤雞的脆皮因醃料含糖，烤過後雖香但熱量驚人，甚至比排骨飯、雞腿飯還高。米飯再淋上醬汁，熱量與鹹度更是一路飆升。

▎第3名 炸雞排

炸雞排熱量高，經常吃不只易發胖，更會傷肝、傷腎、傷心血管，甚至提升致癌率。

▎第2名 日式拉麵

日式拉麵的湯底普遍高鈉，吃完常會感到口渴。過量攝取鈉離子不僅增加腎臟負擔、傷害血管，還可能引發水腫、高血壓與痛風發作。

▎第1名 珍珠奶茶

珍珠奶茶的含糖量偏高，也是傷腎的原因之一。即使選半糖，珍珠本身泡過糖水、又是澱粉，熱量依然驚人。喝完後容易產生飽足感，反而不想吃正餐，長期下來恐造成營養不良。

