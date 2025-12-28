國民美食CP值霸主換人 一堆人不逛夜市了 改吃便當

台灣夜市小吃選擇多，但一名網友表示，夜市價格持續上漲，隨便買幾樣小吃的花費就可能等同一份便當，不如直接選擇便當，不僅吃得飽、營養均衡，也能控制預算，讓不少人感嘆「所以我現在都不逛夜市了」。

原PO近日於Threads發文指出，突然發現晚餐吃便當才是最經濟的選擇，一份便當有主菜及配菜，又吃得飽，如果吃夜市，隨便買幾樣食物，「我都可以吃五個便當了！」

原PO的說法說法引發討論，許多網友認為便當或自助餐比夜市小吃更具性價比，直呼夜市消費已不低，常見的夜市小吃如章魚燒、炸三明治、蝦仁羹麵、蚵仔煎等，每份售價都落在70至80元之間，若再杯手搖飲，餐費恐飆破400元以上，相對自助餐或便當店更能控制預算。

網友紛紛分留言，「夜市每一攤的價格都差不多一個便當」、「便當、自助餐的CP值最高」、「夜市食物不便宜，還不如直接去餐廳」、「去逛夜市至少要帶1000塊才夠」、「所以我現在都不逛夜市了」、「便當CP值高，營養又豐富，且不貴」、「夜市逛下來很可怕，還有可能吃不飽」、「現在連逛夜市買吃的都蠻奢華了」、「撇開油膩不談，便當其實營養最均衡欸，肉、蔬菜、澱粉都有」、「真的！夜市有錢人才能逛」、「現在夜市是高消費區」。

