國民老公許光漢來了！1/10登金唱片頒獎 先秀韓文羞了

國民男神許光漢今天（13日）帥氣現身活動，回應媒體各種提問，包含韓國演員趙震雄退出演藝圈的消息表，更嚴正駁斥與好友張軒睿、章廣辰友誼生變的謠言。此外，許光漢將在1月10日擔任金唱片頒獎典禮嘉賓，現場展示了自己學習的幾句韓文，引起歡笑。同時他也分享想進行「多巴胺旅行」的願望，以及新戲即將殺青的好消息。

進四個月來忙於拍戲的許光漢，被粉絲戲稱為「失蹤人口」，他表示聖誕、跨年都安排休假，最想來一趟所謂的「多巴胺旅行」，好好放鬆一下自己。這次難得公開露面可說是有問必答，被問及與趙震雄相關的新聞時，許光漢坦言因忙於劇組工作而不了解詳情，但表示希望一切都能朝著好的方向發展，與趙震雄吃飯時氣氛如何？許光漢回憶說和樂融融。

對於近期流傳與好友張軒睿、章廣辰之間出現嫌隙的傳聞，許光漢態度堅定地予以否認。他強調這些傳言完全是「無中生有」，就如同張軒睿所說的那樣，更直呼這種不實報導「很不OK」。除了澄清謠言外，許光漢也透露了自己的近況和未來計畫。他表示新戲即將殺青，至於1月10日登上金唱片典禮擔任頒獎嘉賓。會想與女團LE SSERAFIM敘舊嗎？許光漢表示「若有機會的話」，還害羞地展示自己學習的韓文：「你好，謝謝你」，當被要求多說一些時，他笑著回應：「不要這樣，不要再這樣。」

值得一提的是，金唱片典禮門票於13日上午11點半開賣即告秒殺。據實測，系統提前一小時開放排隊購票，但11點半準時開賣後，許多粉絲仍需等待超過一小時，最終只見「灰茫茫一片」的售罄畫面。不過也有幸運粉絲在半小時內進入購票頁面成功搶到票，可謂幾家歡樂幾家愁。

