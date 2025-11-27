國民警衛隊員遭槍擊！川普令加強華府警備 阿富汗移民美國申請無限期暫停

美東時間周三（26 日）下午，兩名美國國民警衛隊成員在華府街頭遭阿富汗移民槍擊，相關事件引發全美輿論熱議。 圖:翻攝自X帳號@Michael_Lipi

[Newtalk新聞] 美東時間周三（26 日），兩名來自維吉尼亞州的國民警衛隊成員在華府街頭遭一位阿富汗移民槍擊後生命垂危，相關事件也立即引發美國輿論熱議，美國總統川普也針對前總統拜登實施的特殊移民保護措施發起批評。隨後，美國公民及移民服務局（USCIS）宣布無限期停止處理所有與阿富汗公民有關的移民申請，並準備針對移民的「安全與審查協議」進行全面審查。

根據《英國廣播公司》（BBC）報導，涉嫌槍殺該兩名隊員的槍手，是透過拜登政府「盟友避難行動」（Operation Allies Refuge），在 2021 年美軍撤離阿富汗時，移民美國的 29 歲阿富汗公民拉赫曼努拉．拉坎瓦爾（Rahmanullah Lakanwal）。報導稱，在槍擊事件發生後，拉坎瓦爾立即遭附近的國民警衛隊成員制伏，美國警方目前正針對其犯案動機進行調查。

事件發生後，川普立即發表聲明，將拉坎瓦爾的行為描述為「恐怖主義攻擊」，並誓言將採取措施，把任何「不屬於美國的外國人」驅逐出境，揚言將讓犯下暴行的兇手付出「最沉重的代價」。同時，川普也下令重新啟動審查，針對所有在拜登政府執政期間移民至美國的阿富汗人展開詳細調查。

另方面，根據《CNN》報導，在槍擊事件發生後，華府特區政府立即加強了警備部署。與此同時，川普也向美國國防部長海格塞斯下達指示，要求海格塞斯增派 500 名國民警衛隊士兵前往華盛頓特區，並向聯邦上訴法院提交緊急申請，希望聯邦法官能中止先前要求國民警衛隊撤出華盛頓地區的裁決。

隨後，USCIS 也透過官方 X 帳號宣布，將無限期停止處理所有阿富汗公民向美國提出的移民申請，並針對該機構的「安全和審查協議」進行深入的審查，避免類似事件再次發生。USCIS 強調，保護美國的國土及人民的安全，是該機構最重要且唯一的關注點和使命。

《BBC》的報導指出，早在今年六月時，川普就曾簽署新版旅行禁令，禁止包含阿富汗在內的 12 個國家公民入境美國，試圖透過相關規範保護美國人免受危險外國勢力的威脅。然而，在 2021 年前曾與美軍直接合作的阿富汗公民，卻能憑藉美國發放的「特殊移民簽證」，不受管制自由進出美國，是該禁令中少數的例外情形。

