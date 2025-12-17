國民鋼琴王子撐不住了？林東赫發訣別文 買春官司成壓垮最後一根稻草

記者林宜君／台北報導

南韓知名鋼琴家林東赫與本月16日清晨在個人IG發布帶有告別意味的文字，震驚樂壇與粉絲。（圖／翻攝自林東赫IG）

南韓知名鋼琴家林東赫與本月16日清晨在個人IG發布帶有告別意味的文字，震驚樂壇與粉絲。警方接獲通報後火速展開搜尋，順利於首爾瑞草區尋獲本人並送醫治療，目前生命跡象穩定，暫無大礙。根據《韓聯社》報導，首爾瑞草警察署於上午8點30分左右接獲民眾報案，擔心林東赫人身安全。警方立即派員前往瑞草洞一帶搜尋，最終成功找到他並送往附近醫院觀察。

在警方介入前，林東赫於上午7點34分在IG寫下低落文字，坦言「這一生作為演奏家活著，卻飽受嚴重的憂鬱症折磨」，並在文末寫道：「這段時間多虧了大家，我很幸福也很感謝。」內容一出，立即引發外界憂心並報警求助。林東赫近年深陷爭議，檢方指控他於2020年在首爾江南區涉入性交易行為，案件經審理後，法院於今年9月一審判決，裁定處以100萬韓元罰金，約新台幣2萬3千元。外界普遍認為，官司壓力加上長期心理狀況，恐成為此次事件的重要背景因素。

廣告 廣告

林東赫近年深陷爭議，檢方指控他於2020年在首爾江南區涉入性交易行為。（圖／翻攝自林東赫IG）

林東赫在南韓古典音樂界地位崇高，曾於蕭邦、柴可夫斯基及伊莉莎白皇后等世界三大鋼琴大賽中獲獎，長年被視為國家級培育的音樂人才。他的哥哥林東閔同樣是鋼琴家，兄弟倆於2005年蕭邦國際鋼琴大賽中並列第三名，當年在南韓樂壇掀起熱潮。

不過，古典音樂家長期承受高度競爭與自我要求，即便站上國際舞台，後續的心理壓力往往更為沉重。外界也指出，頂尖演奏家在光環背後，常需獨自面對長期情緒與職涯焦慮。林東赫此次事件引發各界關注，不少樂迷與業界人士盼他能順利走過低潮、專心治療身心狀況。畢竟音樂才華得來不易，外界仍期待他在沉澱後，能再次以鋼琴作品回到舞台，找回屬於自己的節奏與平靜。

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

更多三立新聞網報導

最新！于朦朧案當晚驚爆11人死亡 陽光上東傳槍響火光

楊丞琳李榮浩與杜強三人關係曝光！傳杜強來台疑住楊家 全網輿論炸鍋

于朦朧遭騙！高泰宇被爆「借200萬買豪車豪宅」欠錢不認帳 還參與虐殺

于朦朧效應延燒！李亭哲爆娛樂圈內幕 65％演員失業 網：活該！

