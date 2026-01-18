國民阿嬤兩樣情！陳淑芳獲雙金貢獻獎 王滿嬌淚訴遭5部戲換角

【緯來新聞網】王滿嬌早年曾獲中國小姐比賽第6名，入行逾60年演過無數作品，但近期產量相較於過去少了不少，自曝去年莫名遭5部戲換角，甚至從未受邀出席金馬獎、金鐘獎，感嘆人老了不管用。

82歲王滿嬌過去八點檔一檔接一檔，加上其他影集戲劇作品，也是觀眾心中的「國民阿嬤」，前幾年在電影《關於我和鬼變成家人的那件事》和林柏宏展現祖孫情，令人印象深刻。



但根據《中時新聞網》報導，王滿嬌提到去年（2025）有5部戲告吹，講到忍不住紅了眼眶，感嘆一些劇組為了省錢，寧可找較年輕演員扮老、染白髮、畫兩條皺紋就上陣，不給真正的資深演員一個機會，認為演藝圈已無她容身之處。



相較於86歲陳淑芳得獎不斷，光是去年就連續獲得第60屆金鐘獎特別貢獻獎、第62屆金馬獎終身成就獎，王滿嬌卻連金馬獎、金鐘獎都未獲邀，也沒有演過一部真正屬於自己的代表作。她替資深藝人發聲，抱怨演員酬勞還沒到手就先被扣10的稅，政府也未保障他們的退休金或養老金，認為演員真的是可憐的行業。

