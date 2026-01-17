國民阿嬤陳淑芳助攻反詐 穩賺投資是騙術、假檢警來電別上當

記者黃秋儒／新北報導

根據新北市警察局詐欺防制辦公室統計，114 年第4季(10-12月)高齡長者（60歲以上）常見之詐欺樣態中，以「假冒公務機關（假檢警）」及「假投資」為高發詐騙類型，其中「假冒機關（公務員）」詐騙比例占43.89%，另「假投資」詐騙比例占 22.22%。

新北市警局表示，為加強宣導高齡族群詐防制，新北市警察局特別邀請「國民阿嬤」陳淑芳女士入鏡拍攝公益防詐宣導短片，以最貼近長輩的語氣，把「投資講『穩賺』，一定是騙、真正的檢警不會電話辦案和要求匯款」這件事說清楚、講明白。

新北市警局提到，本次宣導影片鎖定兩大重點情境：其一是「假投資」詐騙，詐騙集團通常透過社群媒體(臉書)、通訊軟體(LINE、IG)進行，並假扮成理財專家、投資顧問，聲稱有內線消息或保證獲利的投資機會；其二是「假檢警」詐騙手法的識別，明確告知真正的檢察官、警察不會電話辦案，也不會要求匯款，更不會以「保管帳戶」、「監管資金」為由索取帳戶與要求操作匯款。請民眾一旦接到可疑來電或訊息，請先冷靜把電話掛斷，再撥打 165 反詐騙專線查證。

新北市警察局再次呼籲，遇到可疑訊息應提高警覺，可透過 165反詐騙專線或 110 報案專線諮詢，並遵守反詐五不原則：「不接」陌生來電、「不聽」投資明牌、「不點」未知連結、「不傳」個人資料、「不信」可疑資訊，以免受騙上當。