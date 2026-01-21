「國民阿嬤」王滿嬌5度遭換角！金鐘視帝低調發聲：我也是資深演員

記者宋亭誼／台北報導

82歲「國民阿嬤」王滿嬌出道超過60年，演活無數長輩角色，未料近日她卻透過《中時新聞網》無預警自爆2025年一連5部戲都莫名被換角，感慨「人年紀大了就是不管用」。對此，金鐘視帝夏靖庭今（21）日得知此事也發聲了。

夏靖庭低調表示：「我也算是資深演員」。（圖／大愛電視提供）

導演葉天倫今（21）日率侯彥西、嚴正嵐、夏靖庭、柯素雲等主演出席《大愛街二巷》記者會，夏靖庭得知王滿嬌遭換角，低調表示：「我也算是資深演員」，未做其餘評論。現場公關則出面緩頰，表示：「夏哥戲太多了沒感覺」，也透露王滿嬌之後會以新作品《臥龍好歲月》與大家見面。

61歲夏靖庭將心力全放在兩個孩子身上。（圖／大愛電視提供）

談到對演藝環境的不安，夏靖庭態度淡然，表示自己現在的重心全在孩子身上，其他事情不在他所考慮的範圍。不過侯彥西有感近年AI技術蓬勃發展，直呼：「以後會不會演員被AI取代。」侯彥西過去多以配角身分與觀眾見面，這次首度擔任長劇男主角，坦言父親過去曾對他投身演藝圈感到擔憂，多次叮嚀他學習一技之長，好替未來留後路，不過隨著近年他的演藝事業慢慢步上軌道，家人也逐漸放心。

