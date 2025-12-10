即時中心／高睿鴻報導

金馬影后陳淑芳不僅演技精湛，平日待人處事也備受圈內好評，配上「國民阿嬤」暱稱可說毫無違和；這位資深演員，日前更榮獲「終身成就獎」、金鐘「特別貢獻獎」，還曾於2020年一口氣橫掃金馬影后、女配角等獎，成就斐然。今（10）日，立法院長韓國瑜親自於議場前，接見「好人好事代表」，其中就包括陳淑芳，兩人同框畫面也引發討論；韓國瑜見到陳淑芳後，當場驚呼「哇！超級巨星！」，讓旁人都笑了出來。

廣告 廣告

陳淑芳不僅為我國演藝圈做出巨大貢獻，更時常參與社會公益活動。例如，新北瑞芳分局去（2024）年特別邀請陳淑芳，希望她能協助宣導防詐。分局指出，陳淑芳對自己從小生長的九份，擁有濃不可分的鄉土情，能夠邊吃著小時候的點心蕃薯餅、邊敘述40年代九份掏金的榮景，讓大家彷彿進入時空隧道，跟著一起感受當時九份夜夜笙歌的喧囂與繁華。

快新聞／「國民阿嬤」陳淑芳榮獲好人好事代表！韓國瑜親接見 驚吐1句話

演員陳淑芳（掛紅布條者）榮獲好人好事代表。（圖／民視新聞）

但物換星移，如今九份已褪去了過往的昌榮景象，現在則是多了一份歷史堆疊所蘊含的文化氣息。不過，詐騙技術也在這段期間與時俱進，因此陳淑芳接著提到，現在詐騙無孔不入，幾乎每個人都有接過詐騙電話；自己身為瑞芳的女兒，實在不忍鄉親的血汗錢，一再白無故地被騙走，所以想主動跳出來，憑藉自身力量向鄉親們宣導反詐騙。

陳淑芳今天與其她「好人好事代表」、以及韓國瑜等人共同合照後，韓院長還特地走到陳面前，不僅彎腰與其握手，還大讚對方「哇！超級巨星」；旁人則笑著說「最美的阿嬤」，讓她有些不好意思，不斷靦腆微笑。

快新聞／「國民阿嬤」陳淑芳榮獲好人好事代表！韓國瑜親接見 驚吐1句話

立法院長韓國瑜接近好人好事代表。（圖／民視新聞）

原文出處：快新聞／「國民阿嬤」陳淑芳榮獲好人好事代表！韓國瑜親接見 驚吐1句話

更多民視新聞報導

南韓電子入境卡列「中國台灣」 賴清德喊話：盼尊重台灣人民意志

民眾黨辣妹黨工遭爆「淪球星小三」！主播媽媽回應了

最新／醫大生遭無照猴酒駕撞死！台中地院一審判10年徒刑

