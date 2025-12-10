國民阿嬤"陳淑芳"首進立院 韓國瑜:盼留下好印象

政治中心／綜合報導

立法院長韓國瑜今天（10號）在立法院接見全國好人好事得獎者，其中一位得獎者正是金馬影后陳淑芳，不過這也是陳淑芳第一次進到立法院，說自己不敢進來，韓國瑜一聽見，笑回我幫妳開路，更在致詞中提到，希望立法院能給陳淑芳留下好印象。

全國好人好事代表得獎者：「院長好」。

一見到立法院長韓國瑜，眾人趕緊拍手歡迎，不過隊伍怎麼有個熟悉面孔，是今年86歲金馬影后，同時也是終身成就獎得主「國民阿嬤」陳淑芳。

國民阿嬤陳淑芳首進立法院，韓國瑜：盼留下好印象。（圖／民視新聞）立法院長韓國瑜：「國民阿嬤說她第一次來立法院，第一次來立法院，我們就在裡面開會，我就不敢進來，我幫你開路」。

陳淑芳在演藝圈可說是大前輩，但她倒是頭一回進來立法院，就連韓國瑜拍完照，還特地上前致意，原來是因為韓國瑜要接見本年度全國好人好事代表，陳淑芳正是得獎者之一。

立法院長韓國瑜：「我跟大家分享小秘密，今天是她(陳淑芳)這一輩子第一次踏進立法院，身為立法院長希望她對立法院，有個良好的印象，不知道有沒有，到時候再跟我們報告」。

國民阿嬤陳淑芳首進立法院，韓國瑜：盼留下好印象。（圖／民視新聞）韓國瑜肯定在場得獎者，這一次得獎者年齡從35歲到98歲都有，行善不分年齡也不分職業，不過韓國瑜稱讚別人同時，也不忘拿自己比喻兩句。

立法院長韓國瑜：「你看我們蘇理事長這個長相，長的慈祥遠看像一尊佛，真的是人行善，保持一個樂觀的心情，一個善良的信念，久而久而他的長相都會變，我在立法院這兩年，長得比從前還要差一點，因為每天殺伐太厲害」。

立法院也並非無時無刻都在烏煙瘴氣，偶爾也有風趣一面。

