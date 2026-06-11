國民雙胞胎長大了！左左、右右18歲「長大變超正」 網驚呼：童年回憶畢業了

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左左、右右滿18歲，開心曬畢業證書。翻攝IG＠zuonixie

當年以5歲超萌年紀出道、以翻跳南韓女團Crayon Pop招牌歌曲〈Bar Bar Bar〉在社群平台一炮而紅的雙胞胎團體「左左右右」，甚至曾風光受邀登上美國知名節目《艾倫秀》（The Ellen DeGeneres Show），成為無數觀眾心中的高人氣童星。

時光飛逝，如今姊妹倆已正式迎來18歲成年禮，並在社群上開心宣布順利完成高中學業，引發大批陪伴她們長大的網友驚呼：「童年回憶真的畢業了！」

痛失高中生無敵星星 左左右右長直髮、馬尾青春現身

在左左右右於6月8日公開的慶祝影片中，兩人褪去當年的稚氣，展現出亭亭玉立的少女模樣。留著長直髮的左左手裡拿著高中畢業證書，眼神充滿自信；綁著俏麗馬尾的右右則調皮地擺出拉弓射箭的姿勢秀出證書，正式宣告告別高中生涯。

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左左、右右拍影片慶祝滿18歲。翻攝IG＠younixie

對於順利從高中畢業，姊妹倆不改幽默本色，左左忍不住開玩笑直呼：「噢不，不是帥氣的女高中生了！」右右也跟著逗趣附和：「沒有高中生的無敵星星了。」展現出18歲青春無敵卻又帶點不捨的真實心聲。

左左、右右翻跳南韓女團Crayon Pop招牌歌曲〈Bar Bar Bar〉風光受邀登上美國知名節目《艾倫秀》（The Ellen DeGeneres Show）。翻攝YouTube@ HDD

左左、右右翻跳南韓女團Crayon Pop招牌歌曲〈Bar Bar Bar〉風光受邀登上美國知名節目《艾倫秀》（The Ellen DeGeneres Show）。翻攝YouTube@ HDD

幽默高喊17歲不要走 網驚呼：記憶還停在安全帽時期

事實上，姊妹倆在5月時就曾拍攝過一段幽默影片，搞笑高喊「17歲不要走啦！」來迎接18歲成年禮。看著當年戴著安全帽、唱跳著〈Bar Bar Bar〉的兩個小女孩如今轉眼成年，讓許久未見她們的粉絲紛紛湧入留言區。

大批網友感性表示：「時間過得好快」、「噢買尬真的看到畢業了」、「長大了，還是這麼可愛活潑」、「好久沒有看到妳們了！一直記憶在還在跳88888的時候」，並紛紛送上真摯祝福：「生日快樂！願妳們18歲開始，日子都閃閃發光，充滿夢想歡樂與愛。」恭喜這對國民雙胞胎快樂長大。



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