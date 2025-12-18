國民電影《大濛》破5千萬！阿公電影10幾刷 蔡英文現身戲院感動發文

前總統蔡英文表示看完《大濛》後，感觸非常深。而柯煒林（右）飾演的老兵趙公道，也掀起許多人對老兵的回憶。左為飾演阿月的方郁婷。華文創提供

《大濛》蟬聯3週國片票房冠軍，目前全台票房已突破5千萬大關且持續看漲，被影評與觀眾盛讚為年度必看國片。這股觀影熱潮甚至吸引前總統蔡英文與前副總統陳建仁於17日一同前往戲院欣賞。陳玉勳更透露有一位高齡80歲的阿公每天都報到，至今已累積10幾刷，讓製作團隊備受感動。

導演陳玉勳受訪時曾表示，他知道自己拍了一部好電影，但可能也是一部沒人看的電影，坦言上映前完全不敢想像能走多遠。目前能突破5千萬票房佳績，全靠許多熱心觀眾主動幫忙，包含許多不認識的無名英雄主動包場，或是不具名人士出錢請偏鄉觀眾看戲。

小英基金會包場 蔡英文邀年輕世代認識台灣過去

前總統蔡英文、前副總統陳建仁與前行政院長林全，昨日受小英基金會包場之邀在戲院欣賞《大濛》。蔡英文觀影後深受感動，並與導演陳玉勳及監製葉如芬、李烈見面，獲贈電影原聲帶、周邊T恤與手帕留念。

蔡英文隨後在社群平台發文表示，儘管歷史背景艱辛，但在彼此理解的過程中，人與人之間的良善依舊真實存在，正是這份人性的光輝穿透歷史的大濛帶來溫暖。她感性邀請年輕的下一代走進戲院，強調唯有願意回望並理解那段迷霧中的歷史，台灣人才能在民主陽光下更有自信地向前走去。

前總統蔡英文邀請大家進戲院觀賞《大濛》，「唯有願意回望並理解那段迷霧中的歷史，我們才能在民主的陽光下，更有自信地向前走去」。華文創提供

校園掀起觀影熱潮 影迷自主動員買票送學生助推歷史轉型正義

《大濛》上映以來每週票房節節升高，上週末甚至逆勢增長25%，許多戲院紛紛加開場次應戰。社群平台上更罕見出現影迷自主發動買票送他人看的活動。有觀眾分享自己資助國高中生觀影，旨在提供學生透過電影管道了解台灣歷史，並收到學生回饋表示，「這不只是一張電影票，而是親眼見證歷史、感受自由得來不易的機會。」

北中南各地也有不少校長帶領全校學生觀影，許多年輕學生在影廳內哭到眼睛紅腫，顯示《大濛》故事已跨越世代藩籬，讓青少年也能產生強烈共鳴。

《大濛》除了劇情暗藏洋蔥逼哭觀眾，更吸引跨年齡層的民眾進戲院看片。（左起 演員方郁婷、9m88），不少觀眾也今昔對照極樂殯儀館與國防醫學院福馬林池的位置。。華文創提供

金馬最佳美術獎實至名歸 高度還原1950年代場景令長輩身歷其境

除了劇情賺人熱淚，《大濛》也成功吸引大量銀髮族進場，有網友分享影廳內將近一半是中老年觀眾，甚至有長輩看完後驚嘆場景過於真實，誤以為是早年拍完後剪進電影中的紀錄畫面。

主演柯煒林暖心感謝影迷特別從香港飛來台灣看片，9m88則興奮表示期待票房趕快衝破億元大關。遠在美國的方郁婷得知喜訊後也直呼開心，希望在這充滿祝福的月份中，《大濛》能持續溫暖大眾並帶來更多感動。《大濛》正於全台戲院盛大熱映中。



