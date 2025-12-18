國民電影《大濛》破5千萬！阿公電影10幾刷 蔡英文現身戲院感動發文
《大濛》蟬聯3週國片票房冠軍，目前全台票房已突破5千萬大關且持續看漲，被影評與觀眾盛讚為年度必看國片。這股觀影熱潮甚至吸引前總統蔡英文與前副總統陳建仁於17日一同前往戲院欣賞。陳玉勳更透露有一位高齡80歲的阿公每天都報到，至今已累積10幾刷，讓製作團隊備受感動。
導演陳玉勳受訪時曾表示，他知道自己拍了一部好電影，但可能也是一部沒人看的電影，坦言上映前完全不敢想像能走多遠。目前能突破5千萬票房佳績，全靠許多熱心觀眾主動幫忙，包含許多不認識的無名英雄主動包場，或是不具名人士出錢請偏鄉觀眾看戲。
小英基金會包場 蔡英文邀年輕世代認識台灣過去
前總統蔡英文、前副總統陳建仁與前行政院長林全，昨日受小英基金會包場之邀在戲院欣賞《大濛》。蔡英文觀影後深受感動，並與導演陳玉勳及監製葉如芬、李烈見面，獲贈電影原聲帶、周邊T恤與手帕留念。
蔡英文隨後在社群平台發文表示，儘管歷史背景艱辛，但在彼此理解的過程中，人與人之間的良善依舊真實存在，正是這份人性的光輝穿透歷史的大濛帶來溫暖。她感性邀請年輕的下一代走進戲院，強調唯有願意回望並理解那段迷霧中的歷史，台灣人才能在民主陽光下更有自信地向前走去。
校園掀起觀影熱潮 影迷自主動員買票送學生助推歷史轉型正義
《大濛》上映以來每週票房節節升高，上週末甚至逆勢增長25%，許多戲院紛紛加開場次應戰。社群平台上更罕見出現影迷自主發動買票送他人看的活動。有觀眾分享自己資助國高中生觀影，旨在提供學生透過電影管道了解台灣歷史，並收到學生回饋表示，「這不只是一張電影票，而是親眼見證歷史、感受自由得來不易的機會。」
北中南各地也有不少校長帶領全校學生觀影，許多年輕學生在影廳內哭到眼睛紅腫，顯示《大濛》故事已跨越世代藩籬，讓青少年也能產生強烈共鳴。
金馬最佳美術獎實至名歸 高度還原1950年代場景令長輩身歷其境
除了劇情賺人熱淚，《大濛》也成功吸引大量銀髮族進場，有網友分享影廳內將近一半是中老年觀眾，甚至有長輩看完後驚嘆場景過於真實，誤以為是早年拍完後剪進電影中的紀錄畫面。
主演柯煒林暖心感謝影迷特別從香港飛來台灣看片，9m88則興奮表示期待票房趕快衝破億元大關。遠在美國的方郁婷得知喜訊後也直呼開心，希望在這充滿祝福的月份中，《大濛》能持續溫暖大眾並帶來更多感動。《大濛》正於全台戲院盛大熱映中。
更多鏡報報導
史蒂芬史匹柏《揭密日》回歸UFO題材 艾蜜莉布朗、柯林佛斯共演揭開宇宙真相
泰勒絲巡演發放62億獎金！司機領10萬美金買房 網跪求：缺員工嗎？
F3合體阿信上海開唱倒數！ 朱孝天離開中國曝心聲：身體疼痛不能阻止心靈沉澱
其他人也在看
Energy書偉當爸了 「謝京穎懷雙胞胎」結婚兩周年曝喜訊
謝京穎2023年與Energy書偉結婚，於18日結婚兩周年，宣布懷孕喜訊，且是雙胞胎雙喜臨門。這陣子謝京穎的八點檔戲份吃重，身形被觀眾發現圓潤，小腹微凸，疑似有孕，一個星期前，經紀人才回應：「她都在工作耶，可能水腫吧。」如今看來，應是希望保持神秘，頗為注重儀式感。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前 ・ 5
范世錡傳喊「剖他」捲于朦朧之死 親密擁抱蘇有朋合照被挖！兩人真實關係曝光
台灣偶像男團始祖「小虎隊」三位成員吳奇隆、蘇有朋、陳志朋近年都在中國發展，蘇有朋還為今年中國電影金雞獎擔任主持人，不過網友挖出他與中國男星范世錡過往的擁抱合照，因范世錡捲入于朦朧命案，一張照片瞬間掀起討論。鏡報 ・ 8 小時前 ・ 7
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外EBC東森娛樂 ・ 19 小時前 ・ 29
獨家／夏于喬爆官司纏身6年「遭求償百萬」經紀人發聲：自有判斷
夏于喬與知名導演林書宇結婚6年，17日曬出超音波照證實懷孕。不料今卻傳出夏于喬其實官司纏身，被一名女網友提告刑事及民事訴訟，甚至遭求償破百萬元，直到現在仍未落幕。對此，經紀人也對《三立新聞網》做出回應。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 21
宣布閃娶大6歲許允樂！李玉璽不藏了 揭爸爸李亞明私下「真實反應」
32歲男星李玉璽跟大6歲、38歲許允樂因為演出舞台劇《婚內失戀》來電，後來雙方大方認愛，趕進度的兩人17日宣布喜訊，證實已經成為夫妻，對此，李玉璽也曝光爸爸李亞明得知婚訊後的反應。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 2
羅志祥演唱會笑果不斷！網看粉絲互動1行為卻不解：神情詭異到像機器
小豬羅志祥出道30週年，13日返場台北小巨蛋，接連2天舉辦「羅志祥30巡迴演唱會」，演唱過程中「驚喜」不斷，不只唱到忘記走位、與粉絲互相砸派，還佯裝生氣罵粉絲們只顧著撿紙花；雖然笑果連連，不過羅志祥在粉絲見面上1行為遭到炎上。鏡報 ・ 2 天前 ・ 61
47歲陳小菁當阿嬤 「9個孫子」過年撒50萬紅包
「戲說一姐」陳小菁17日與林秀玲、璟宣出席《百味人生》訪問，她2011年與大12歲的富商林佐岳結婚，繼女正是前陣子備受討論的「饅頭媽」，談到對方近況，陳小菁笑說饅頭媽現在肚子裡的寶寶，是她第9個孫子，年僅47歲就已經當「阿嬤」，讓一旁林秀玲也嚇了一大跳。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 21 小時前 ・ 3
許允樂、李玉璽登記結婚！ 心中的結被愛打開⋯一起牽手面對未來
許允樂和小6歲李玉璽交往時就是以結婚為前提，經常分享生活小點滴讓粉絲們再次相信愛情的模樣。17日許允樂和李玉璽赴戶政事務所登記結婚，也曝光一系列婚紗照，宣布正式成為夫妻。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 38
53歲香港女神堅持「不醫美」想優雅變老！一句話說服全網 網讚：這才是人間清醒
陳慧琳在訪談中提到，每個人條件不同，就算是同樣的療程，效果也未必一樣，她還笑說萬一做了眼歪嘴斜要怎麼辦？因此與其冒風險改變臉部線條，不如接受歲月自然留下的痕跡。從近距離鏡頭來看，她的臉部線條並非刻意緊繃，而是保有表情與神情的流動感，這種「看得出年紀、卻不...styletc ・ 19 小時前 ・ 16
高虹安論文案 他嘆雙標：賠償40萬繼續選，這就是可悲的台灣
資策會以侵害著作權為由向新竹市長高虹安求償，智商法院日前判決高虹安應賠40萬元、將2篇論文部分文字圖表自她發表的博士論文中刪除，並於報紙刊登判決主文等1天。前桃園市議員王浩宇感嘆，「林智堅就是十惡不赦、退選，高虹安就是沒關係，賠償40萬下屆繼續選，這就是可悲的台灣」。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 154
嗨曬學霸女兒考上律師！呂文婉單身15年徵友：我很有錢
浩子（謝炘昊）與Sandy吳姍儒聯手主持，由「台語大師」許效舜擔任評審長，搭配黃豪平的《Talk Talk秀台語》第二季，19日總決賽邀請到「綜藝天王」吳宗憲擔任飛行評審，一登場就人來瘋的他化身主持人，滔滔不絕讓Sandy氣得質問：「你到底要講多久？」隨著第二季落幕，製作人黃淑宜開心宣布第三季賽制正式啟動，歡迎各行各業對台語有興趣者踴躍報名。中時新聞網 ・ 20 小時前 ・ 54
2025還在〈呼呼〉被酸！安心亞「40歲狀態大升級」網跪了：佩服
娛樂中心／綜合報導40歲女星安心亞13日受邀登場2025新北歡樂耶誕城「巨星耶誕演唱會」，身穿一套薄紗紅色戰袍走上舞台，熱唱〈呼呼〉、〈來追我男友吧〉經典組曲，誠意滿滿演出卻遭到部分網友批評「還在呼？」，意外在網路掀起討論，不過就有一派網友見到安心亞當天現身狀態，點出反而覺得安心亞「這1點」讓他十分佩服，分析言論讓超過34萬名網友點頭認同「超可愛！」。民視 ・ 2 天前 ・ 55
葉全真爆熱戀政大EMBA同學！「甜蜜約會全被拍」8字回應了
葉全真爆熱戀政大EMBA同學！「甜蜜約會全被拍」8字回應了EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 4
小16歲嫩妻爆曾交往富商王廣德10年！江柏樂靠施法娶到她 不忍回應了
命理專家江柏樂和小16歲妻子雯雯結婚多年，育有兩子，家庭生活幸福美滿，不過近日地產大亨王廣德在飯局上，爆料過往和雯雯有一段「爺孫戀」，驚人內幕在社交圈內不脛而走。對此江柏樂也回應了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 30
潘慧如帛琉辣曬比基尼！進入「上帝的水族箱」 讚嘆美景：捨不得離開
潘慧如剛從帛琉度假返台，分享在當地比基尼辣照，直呼：「真的會捨不得離開。」她在被譽為「上帝的水族箱」的帛琉海域，遇見成群鯊魚與鬼蝠魟，挑戰強流放流潛水，也在藍洞裡捕捉到耶穌光灑落的美景。鏡報 ・ 1 天前 ・ 26
穩交孫綻近3年！39歲米可白鬆吐「再婚進度」 暫緩原因全說了
女星米可白（趙亦瑄）2019年離婚後，去年8月正式認愛男友孫綻，感情甜蜜穩定。米可白昨（17）日出席八點檔殺青宴坦言，她和孫綻都有步入婚姻的想法，但目前仍想先以工作為重。即將邁入4字頭的她，表示自己從未設限幾歲前一定要結婚，只是曾經的婚姻經驗，讓她對於再婚有些顧慮。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 17
震撼彈！SHINee Key 承認「非法接受醫療服務」 將中止所有節目活動
SHINee 成員 Key 今（17日）透過社群發文，針對「注射阿姨」相關爭議首度出面說明，坦承曾在對方安排下接受到府診療，並為自身判斷失誤向大眾致歉，也表明將中止所有正在進行的節目活動。鏡週刊Mirror Media ・ 22 小時前 ・ 19
謝沛恩婚事進度曝！賴佩霞談小女婿換心病逝：又哭又笑
謝沛恩婚事進度曝！賴佩霞談小女婿換心病逝：又哭又笑EBC東森娛樂 ・ 19 小時前 ・ 7
賴佩霞女婿僅結婚1年「換心失敗」過世 她淚喊：這麼好的年輕人...
【緯來新聞網】藝人賴佩霞今（11日）透露，小女兒的外籍丈夫Kevin日前不幸過世，過世主因是「換心失緯來新聞網 ・ 6 天前 ・ 84
迪麗熱巴才遭疑被「克隆人」取代 新戲慘淡成績出爐！挨酸人氣「連5敗」
中國人氣女演員迪麗熱巴才被網友質疑「容貌全變」，質疑現在出席公開活動的都是「克隆人（複製人）」，新戲《梟起青壤》近日完結，卻成績不如預期，還被點出接連5部戲都慘淡收場，陷入「人紅戲不紅」困境。鏡報 ・ 1 天前 ・ 8