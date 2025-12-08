國民革命軍陣亡將士公墓前驚現中華民國國旗！ 相關話題引發網友熱議

位於南京市靈谷寺內的國民革命軍陣亡將士公墓近期傳出疑似被有心人士掛起代表中華民國的青天白日滿地紅旗以及國民黨黨旗，相關事件引發網友激烈討論。 圖：翻攝自 @whyyoutouzhele X 帳號

[Newtalk新聞] 近年來，中國政府不斷煽動民族主義的情緒，並持續加強言論管控，越來越多網友開始對北京當局的政策感到反感，並陸續投入「民國派」的懷抱之中。近期有消息稱，位於南京靈谷寺內的國民革命烈士靈位前疑似被有心人士放了中華民國的青天白日滿地紅旗以及國民黨黨旗，相關話題也立刻成為網友們的討論焦點。

X 推主「李老師不是你老師」今天 ( 8 日) 稱，當地時間 7 日晚間，南京市東郊紫金山東南坡靈谷寺內的國民革命軍陣亡將士公墓前，突然出現一面象徵中華民國的青天白日滿地紅旗、代表國民黨的青天白日旗以及一束鮮花。由於該張照片展現的環境與過去中國媒體報導相關景點時公布的照片一致，網友認為，兩面旗幟與鮮花很可能是有心人士為了悼念國民黨陣亡將士而「偷渡」進該景點內的物品。

根據公開消息顯示，國民革命軍陣亡將士公墓是在 1928 年設立，並於 1935 年建成的國殤墓園，總計葬有 1,029 名國民革命軍在北伐過程中陣亡的官兵。有網友指出，由於該地點較為「敏感」，基本上禁止懸掛除了中國「五星紅旗」以外的任何旗幟，「青天白日滿地紅旗出現在這邊確實是非常罕見的現象」。

截至目前為止，南京當地政府與靈谷寺景區管理單位仍尚未針對相關消息發布公告，該照片的真實性也無法考究，但相關現象仍吸引許多網友爭相討論。有網友開玩笑的表示，如果這件事情是真的，靈谷寺當局很可能會針對公墓安裝至少 10 個監視攝影機，甚至雇用「 24 小時守陵員」，試圖阻止類似事件再度發生。另外也有許多網友感嘆道「歷史不能被遺忘」，強調不應抹去國民黨將士在推動歷史進程時的犧牲。

但也有許多網友發表言詞激烈的批評，認為該張照片可能是使用 PhotoShop 修圖或人工智慧 ( AI ) 相關技術後偽造的產物。其中一位網友表示，該園區內長期缺乏懸掛旗幟的道具，「想搬著竿子又帶著兩面旗幟正大光明的進入園區根本就是不可能的事」。

