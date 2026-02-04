國民飲料不是珍奶！「這杯」全台熱銷 彰化人喝最甜

生活中心／賴俊佑報導

國民飲料不是珍奶！外送平台顯示，多多綠全台穩定熱賣。(圖／資料圖）

國民飲料換人當！外送平台foodpanda公布2025年平台數據，發現全台穩定熱賣的飲品不是珍珠奶茶，而是多多綠，另外全台最愛喝甜的縣市不是被封為「糖都」的台南，而是彰化。

國民飲料不是珍奶！這杯全台人都愛

根據 foodpanda 2025 年平台數據，台灣人的手搖飲習慣「微糖微冰」成全台共識，比例高達90%：眾多飲品中，「多多綠」是全台唯一沒有縣市例外的選擇，無論北中南、離島到本島都穩定熱賣，成為少數能跨越地域、年齡與飲食習慣差異的國民飲料；另外最愛喝甜的縣市前3名依序為彰化、基隆、桃園，被封為「糖都」台南不在前段班。

年度最狂外送餐點！活龍蝦雙人蒸煮麵奪冠

在年度外送餐點金額的前3名中，以「活龍蝦雙人蒸煮麵」奪冠，將現撈海味的鮮甜直接送進家門；此外，新北市一間日式料理店的「海鮮番茄蛋包飯」，也因可加點食用金箔，而躍升至年度第2名，最後則是大小朋友都喜愛的「全鴨五吃」套餐，不難觀察出消費者追尋多元豐富且精緻的選擇，傾向透過外送平台，將餐廳級的盛宴體驗無縫平移至居家場域。

跨縣市外送滿足遠端照顧情境 每天逾5萬次成現代人日常

foodpanda 2025 年平台數據顯示，跨縣市外送需求全年不間斷，平均每天都有超過 5 萬次遠距下單行為，從本島到離島皆可見其蹤跡。其中最遠的下單組合出現在台北與金門之間，橫跨本島北部大量就業族群與離島金門的長輩家庭，遞送的品項涵蓋許多生鮮雜貨，包含金針菇、雞胸肉、奇異果、高麗菜等，顯示外送早已不只能送餐，更為異地遊子提供跨海、跨縣市的遠端照顧服務。

進一步觀察跨縣市訂單內容，從北部訂購到中部、南部縣市的品項中，貓罐頭、貓砂、狗糧等寵物用品也持續增長，反映不少離鄉工作的北漂族群，即使人不在家，也時常透過外送照顧留在家鄉的毛小孩。

「灶咖男團」發威 ！演唱會後火鍋熱潮暴增

近年演唱會早已不只是娛樂活動，更成為牽動城市消費的重要民生事件，SUPER JUNIOR 在今年年初高雄演唱會結束後，多次被目擊現身火鍋店補充體力，被粉絲戲稱為「灶咖男團」；而 foodpanda 數據也顯示，相較去年同期，該場演唱會舉辦的當月，火鍋外送需求額外增加約 3,000 份，「聽完歌、直接開鍋」已成為歌迷的固定流程。

省到就是賺到！2025 最狂的 pandapro 省出5年免費珍奶

根據 foodpanda 2025 年平台數據，pandapro 年成長達到 25% ，會員人數創下歷年新高，可見會員機制已成為放大日常消費效益的重要選項；2025 年最狂的pandapro 會員居住於台北市萬華區，喜愛使用美食外送服務，最高一年累積省下超過15萬元，換算下來，相當於每天1杯珍珠奶茶，能連續喝將近5年。

另一位 pandapro 會員則是熱愛訂購生鮮雜貨協助補充生活日用品，累積省下超過 4 萬元，若以衛生紙計算，全部疊起來高度超過 15 層樓，幾乎可支應全家五年的用量。

不只是送餐！foodpanda 外送數據反映出「台灣人最懂生活的模樣」

綜觀 foodpanda 2025 年外送平台數據，台灣消費者的需求已從「填飽肚子」轉向「定義生活」，無論是追求精省的會員經濟，或是打破空間限制的遠距照護，都顯示外送平台已進階為支撐社會運轉的情感韌帶，勾勒出消費者如何在便利、精緻與情感連結間取得平衡，創造出獨有的數位生活節奏。

