國民黨下屆台中市長人選未定 江啟臣、楊瓊瓔支持者先空戰

國民黨下屆台中市長人選未定，支持者憂心，表態想參選的立法院副院長江啟臣和立委楊瓊瓔最近積極參加地方活動，雙方陣營都堅守不惡言相向，但雙方持者者已按捺不住情緒先空戰，多位江啟臣支持者上楊瓊瓔臉書提問「這樣做，對妳有好處嗎？只是親痛仇快」；楊瓊瓔支持者則留言「妳是最棒的」。

江啟臣與楊瓊瓔都積極表態爭取國民黨提名參選下屆台中市長，二人最近行程滿檔，地方活動與爭取建設內容多，二人也不約而同積極PO臉書，宣傳自己的拜票和政見內容。

廣告 廣告

楊瓊瓔最近臉書PO出她在台中市場拜票照片和心情文字，有藍營支持者留言「不理解為何妳一定要選」，有人留言「團結不好嗎？」，楊瓊瓔支持者則留言「支持楊委員，妳是最棒的」；楊瓊瓔支持者說，二人仍在爭取國民黨提名，為何要楊瓊瓔退讓，江啟臣已準備8年，楊瓊瓔準備更久，她只是要公正公平的競爭機會。

【看原文連結】

更多udn報導

日本廁所「衛福部禁菸標語」 台灣遊客笑翻

房東低價出租卻遭欠租 律師獲委託到場後沉默

詐騙包裹肆虐 超商店員曝這些編號開頭別領

去墾丁不如去沖繩？網揭國旅「隱形成本」