即時中心／高睿鴻報導

民進黨兩位台南立委林俊憲、陳亭妃，近期為爭取年底大選的市長提名，於黨內初選激烈競爭，難免擦出一些火花；最終，民調結果顯示，陳亭妃對決國民黨謝龍介拿下60.9%支持率、贏過林俊憲的58.2%，以小幅差距驚險勝出。此結果也讓部分綠營支持者擔憂，初選前台南大多數市議員、甚至立委及現任市長黃偉哲，都曾表態挺林，如今陳亭妃勝出，能否團結黨內仍是未知數。對此，本人今（16）早受訪時，也正面回應相關疑慮。

陳亭妃與林俊憲初選期間競爭激烈，甚至因此隔空爆發過口角，兩人還在政見發表會相互攻防，將「瑜亮情節」擺在檯面上；陳甚至宣稱「羨慕」林俊憲資源多、能掛大量看板，但林也猛攻昔日議長選舉跑票、私下疑似與國民黨人士交好…等爭議。不過初選結束後，兩人均高喊團結，林俊憲大氣表示，接受初選結果，也表示之後將全力支持陳亭妃。而後者今早也直言說，非常感謝林俊憲釋出善意、雙方也趁國會甲動的機會，彼此相談順利，「真的是很感謝、也很感恩」。

台南市長參選人、民進黨立委陳亭妃。（圖／民視新聞）

談及團結黨內問題，陳亭妃則表示，自己正在加速拜訪、整合等動作，也將以平常心處理，將該聯絡的單位、該安排的事項，盡速準備妥當；「最重要的是，我也親自向所有民進黨團的市議員打電話，表達希望大家一起並肩作戰、同時也包括立委同仁們」，她說。

陳亭妃續指，她最感謝的就是林俊憲，對方第一時間就表達支持、自己也有向他致電；林俊憲則是馬上接聽電話，並達成相約的共識，趁著今天立法院甲動的機會，大家可以坐下來談。陳亭妃表示，對此感到感謝、感恩，也代表民進黨在台南真的會團結一致、共同努力，一定要贏得2026，拿下台南的大選，做為總統賴清德2028年連任的最大底氣。「而且，我們一定要讓2028的得票，更勝2024一籌」，她直言說。

為達成這目標，陳亭妃強調，從昨天就已開始致電給所有立委、地方議員，由自己出馬，直接拜託他們，希望大家能一起並肩作戰。她繼續說，尤其民進黨2026的目標之一，就是台南要贏、且議員選舉也要「全壘打」，因此，自己負責整合絕對沒有問題。「我相信，民進黨的初選過程從過去到現在都一樣，只要初選過後，大家就是團結一致，這絕對沒有任何問題！」，陳亭妃說。

原文出處：快新聞／國民黨不妙了！民進黨「台南隊」已開始整合 陳亭妃最感謝「他」

