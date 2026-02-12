國民黨不斷「質疑」有用嗎？賴清德民調黃金交叉 黃暐瀚：真有要重返執政嗎

總統賴清德的民調出現黃金交叉，黃暐瀚不解，國民黨最近的表現是否真的有要重返執政？（鏡報劉耀勻）

總統賴清德的民調在去年大罷免後創下新低，不過近期各家民調卻顯示，賴的支持度再度出現黃金交叉，媒體人黃暐瀚評論，若要說過去半年綠營做對了什麼，不如看看藍營這半年的表現，一下質疑美國、一下質疑軍購，「質疑到最後，民調一直落」，國民黨是否真的有走在重返執政的這條路上。

黃暐瀚在臉書發文，「親美友日的國民黨，還在不在？」提到1996年國民黨總統候選人李登輝的競選文宣是「反共」，2008年國民黨總統候選人馬英九的主軸則是「護台」，他好奇，這樣反共、護台的國民黨，以及當年親美、友日、和中的國民黨，如今是否安在？

他回憶，過去「親美」，馬英九在總統任內8年，對美軍購6,000億台幣，國民黨的人從未說過「AIT處長只比科長大一點」這樣的話。他好奇，國民黨現在疑美，美國要賣武器給我們，藍營也擔心是爛貨、舊貨、還拿錢不給貨，「疑美的同時，是否也曾『疑共』？」

另一方面，過去「友日」，馬前總統在日本311大地震還親自上線接電話、呼籲募款；但現在疑日，日本首相高市早苗說台灣有事，國民黨卻批評，就連高市選舉大勝，國民黨還是憂心。

至於國民黨的「和中」如今是否變成親中、甚至媚中？黃暐瀚認為見仁見智，但他認為，「親美友日」這兩點與「抗綠」根本毫無衝突，他不解國民黨為何不願繼續「親美友日並抗綠」，尋求重回執政？

他貼出今年2月的最新民調，賴總統滿意度又出現了黃金交叉，真要說從大罷免之後，綠營過去半年做對了什麼，「倒不如看看，藍營這半年的表現，是什麼？」他細數，國民黨質疑美國、質疑軍購、質疑台美關稅、質疑台積電赴美投資、質疑日本幫台灣講話是在害台灣，也質疑他說國民黨有5個縣市要注意是危言聳聽。黃暐瀚指出，國民黨一路質疑到最後，民調一直落，「國民黨真的有走在重返執政的路上嗎？」

