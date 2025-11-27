國民黨不用擔心失去何鷹鷺？黃暐瀚：有責任告訴民眾這3事

政治中心／劉宇鈞報導

國民黨中配中常委何鷹鷺發表促統言論惹議，國民黨考紀會日前以違反黨紀為由通過停止黨職處分，但此案送回重審。何26日出席中常會稱主席鄭麗文誘導喊統一，她不幹了、宣布退黨。媒體人黃暐瀚說，國民黨不用擔心失去何鷹鷺，但卻有責任告訴兩岸的民眾：要不要統？怎麼統？怎麼達到和平？

黃暐瀚27日以「國民黨的解方」為題發文表示，他過去主跑國民黨，自然很清楚，對國民黨來說，「九二共識一中各表」、「一個中國」、「我是中國人」等論述，指的都是「中華民國」而非「中華人民共和國」。但何鷹鷺的談話，意外點出了一個關鍵，那就是國民黨的兩岸模糊路線，很有可能會造成對岸民眾的誤解。

黃暐瀚提到，聽到國民黨政治人物講「台灣地區」的時候，有多少對岸民眾會誤以為國民黨是接受「中華人民共和國統一兩岸，台灣回歸祖國，當台灣地區」？一但大陸民眾誤解台灣的主流民意，是願意接受「被統一」的，期待了半天最後卻發現不是這麼一回事的時候，反而可能激起民憤，甚至引發戰爭，這就是何鷹鷺所謂的「玩火」，與國民黨也許將是戰爭「罪魁禍首」的意思。

黃暐瀚直言，國民黨完全不用擔心失去一位中常委何鷹鷺，但卻有責任告訴兩岸的民眾：1、要不要統？2、怎麼統？3、怎麼達到和平（不戰爭）？他相信國民黨是堅持中華民國的，但他不知道到底應該怎麼做，才有辦法「拒統而不打仗」或「接受統一卻又同時維持民主制度、言論自由」。最重要的是，「中華民國」不會消失，還能繼續存在。

黃暐瀚強調，唯一的辦法，也許是「中華民國統一大陸」，但眼前看來有點不切實際。所以，究竟國民黨的兩岸解方是什麼？他願聞其詳，非常期待。

