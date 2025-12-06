國民黨中台灣黨慶首站在苗栗！鍾東錦曝最憂心1事

國民黨中台灣黨慶活動，首站來到苗栗縣黨部，黨主席鄭麗文與苗栗縣長鍾東錦一起出席，鍾東錦致詞時除恭喜新接任的黨部主委外，也在言語間表示出對財劃法的擔憂。

苗栗縣長鍾東錦致詞。（圖/中天新聞）

國民黨苗栗縣黨部今日除舉辦國民黨黨慶外，還同時舉行苗栗縣黨部主任委員佈達典禮，苗栗縣議長李文斌正式接任國民黨苗栗縣黨部主委。

鍾東錦致詞時表示，這是一個很沉重的擔子，自己相信以李文斌的能力挑起這個擔子絕對沒問題，因為自己在苗栗縣的感覺，除了議會議長領導的議員團隊外，大家非常的團結，所以讓友敵沒有機會。加上兩席立委包含陳超明和邱鎮軍在中央的努力，所以目前為止苗栗所有的建設都還算順利，能夠準時達到目標。

國民黨中台灣黨慶活動，首站來到苗栗縣黨部，黨主席鄭麗文與苗栗縣長鍾東錦一起出席。（圖取自李文斌臉書）

鍾東錦指出，但是接下來又讓自己很擔憂的就是財劃法的問題，因為昨天看到財劃法覆議沒有過，但行政院長卓榮泰還是強調這是違憲的財劃法，他不會執行。那如果財劃法是違憲，他認為行政院不應該覆議，那既然覆議了，當然這個就是合法的，因為法律經過覆議後又失敗，當然就生效。他認為應該要按照現在的財劃法先執行，等將來到大法官釋憲再去翻牌，不然就要協商。自己實在看不懂，因為別的縣市沒有這個問題，但苗栗縣是唯一被財政控管，然後沒有辦法舉債，所以當碰到困難的時候，會比較這個僵硬。所以這一部分還是要麻煩立委在中央幫苗栗爭取一部分預算的時候，一定要大力支持。

談到議員選舉的部分，鍾東錦強調，會決定提名的人數，然後讓國民黨提名的議員能夠大獲全勝、全部順利當選。甚至他更希望主委應該要站出來協調，是不是有更好的方法，讓每個鄉鎮不要都廝殺的很厲害，因為手心手背都是肉。

鍾東錦也希望苗栗能夠把年輕人找回來，因為以前自己在當主委的時候，每次下鄉時發現國民黨每次開會都比宗親會還老，所以要如何找回年輕人，他想這一點非常重要。

