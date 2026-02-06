國民黨中央公布內參民調時間 江啟臣傻眼：已違背當初協議

江啟臣不滿黨中央公布民調完成時間，已違背當初他的要求。（資料照片／張哲偉攝）



台中市長初選面臨「姊弟之爭」，雙方簽署同意書交由黨中央處理，國民黨今天（6日）也公布將於3月底前委託選中的3家民意調查機構進行民調，不過江啟臣不滿黨中央公布民調完成時間，已違背當初他的要求，為了避免民意調查受到外力介入，導致民調結果失真，籲請黨中央立即對外說明並澄清。

江啟臣晚間聲明，基於尊重黨中央，於第一時間收到中央提名協調小組台中市市長候選人提名協議事項，即行簽署同意並回傳黨中央，然今天黨中央發布媒體訊息之文字「擬於3月底前的最後一週（3/25至3/31）完成民意調查作業。」已明顯違背雙方簽署之協議事項第2項第2款「同意不對外公布執行民意調查時間、機構等相關事項」。

廣告 廣告

江啟臣也澄清，楊瓊瓔所發布的新聞稿提到「….經協調確認，將由黨中央辦理內參全民調決定提名人選，民調擬將於3月25日至3月31日期間進行…」，他除於1月16日雙方及黨中央出席協調外，之後從未參與任何協調會議，黨中央亦未向本人確認，當然無所謂「同意民調擬將於3月25日至3月31日期間進行」，更無所謂共識，否則即與協議有違，不容混淆，故特此澄清，並請黨中央對外公開說明。

江啟臣表示，此無疑為對外公開民調時間，讓民意調查受到外力介入，致民調結果失真。黨中央發布之訊息竟與協議事項有違，請黨中央立即對外說明並澄清，以正視聽。 （責任編輯：殷偵維）

更多上報報導

中榮代刀案2醫師各100萬、廠商50萬交保 檢方當庭抗告

藍神秘金主「CK楊」開粉專轟國防特別預算 反對無本土防衛邏輯的軍購

東海大學陸研中心辦座談會 學者警告中國塑造「台灣民意轉向」假象