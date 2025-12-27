國民黨中央委員投票登場 連戰次子連勝武首跨政壇

政治中心／王云宣、鍾能銘 台北報導

國民黨中央委員投票，27日上午正式登場，本屆投票被視為是明年1月中常委改選前哨戰，不過候選人數卻是創下新低，只有212人，其中受到矚目的，還有首度參選的前副總統連戰次子連勝武，今天上午他現身台北市議會投票，坦言受到哥哥連勝文不少提點，但面對選舉結果不在意。





前副總統連戰的二兒子連勝武首度參選國民黨中央委員 他12/27上午獨自現身投票（圖／民視新聞）









穿著一身休閒裝扮，前副總統連戰次子連勝武，現身投票，首度參選國民黨中央委員。

國民黨中央委員候選人連勝武：「我覺得選舉的結果，也許不是我最在意的，但我覺得在這過程，我是非常享受這過程，我覺得這個是，活了50年第一次非常特殊的經驗，就是我哥哥（連勝文）帶著我，然後他幫我拉票。」

首次跨足政壇，爭取中央委員，連勝武透露一路上，都是哥哥連勝文帶著他拜票，不過哥哥才剛卸任副主席，這個月就換他接黨職，任KMTStudio召集人，是否接棒意味濃厚？

國民黨中央委員候選人連勝武：「太言重了啊，我們從來沒有所謂的接棒，或者是什麼，因為我哥哥其實，在黨內不管是各方面，都不是我可以去比擬的，我相信他在未來，經過短暫休息之後，他一定還是有機會，繼續出來再為國民黨服務的。」





連勝武受訪時提到哥哥連勝文 表示很感謝哥哥帶著他替他拉票（圖／民視新聞）









本屆國民黨中央委員，將選出190位正選，不過，其實212名候選人，也創下史上新低，傳出有30人事前沒被徵詢，就遭黨主席鄭麗文提名，因此最終以＂拒絕登記＂來表達不滿。

記者vs.新北市長侯友宜：「市長怎麼看這次選舉人數史上最低。」

敏感問題，新北市長侯友宜，沒有回應，趁市政空檔來到新北市議會，10分鐘內迅速投完票，來去匆匆。





新北市長侯友宜趁市政空檔前往投票 但來去匆匆並未停留受訪（圖／民視新聞）









國民黨明年一月將迎來中常委改選，這一戰也被視為是前哨戰，加上最終只會有22人落選，讓各方勢力有不能輸的壓力。

