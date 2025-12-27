政治中心／王云宣、鍾能銘 台北報導

國民黨中央委員投票，27日上午正式登場，本屆投票被視為是明年1月中常委改選前哨戰，不過候選人數卻是創下新低，只有212人，其中受到矚目的，還有首度參選的前副總統連戰次子連勝武，他坦言受到哥哥連勝文不少提點，但面對選舉結果，不在意。





國民黨中央委員投票登場 連戰次子連勝武首跨政壇

前副總統連戰的二兒子連勝武首度參選國民黨中央委員 他受訪時不忘感謝哥哥帶著他拉票（圖／民視新聞）





前副總統連戰次子連勝武，現身投票，首度參選國民黨中央委員，投票前穿著深色外套，投完票滿身大汗，脫到只剩下白色短袖。

廣告 廣告

國民黨中央委員候選人連勝武：「活了50年第一次非常特殊的經驗，就是我哥哥（連勝文）帶著我，然後他幫我拉票。」

首次跨足政壇，爭取中央委員，連勝武透露一路上，都是哥哥連勝文帶著他拜票，不過哥哥才剛卸任副主席，這個月就換他接黨職，任KMTStudio召集人，是否接棒意味濃厚？

國民黨中央委員候選人連勝武：「太言重了啦，我們從來沒有所謂的接棒，或者是什麼，因為我哥哥其實，在黨內不管是各方面，都不是我可以去比擬的，我相信他在未來，經過短暫休息之後，他一定還是有機會，繼續出來再為國民黨服務的。」

國民黨中央委員投票登場 連戰次子連勝武首跨政壇

新北市長侯友宜一早現身投票 面對提問並未停留受訪（圖／民視新聞）





本屆國民黨中央委員，將選出190位正選，不過，其實212名候選人，也創下史上新低，傳出有30人事前沒被徵詢，就遭黨主席鄭麗文提名，因此最終以＂拒絕登記＂來表達不滿。

記者vs.新北市長侯友宜：「市長怎麼看這次選舉人數史上最低。」

敏感問題，新北市長侯友宜，沒有回應，，10分鐘內迅速投完票，來去匆匆。

反觀兩人一早搶先投，鄭麗文直到下午1點多才現身，表面從容，實際上似乎有些緊張。

不但投到一半，整張選票掉地上，到了最後一步，再度卡關。

國民黨主席鄭麗文：「塞不進去哈哈哈。」

印有200多人的選票，讓鄭麗文一度放不進票匭求救，黨工趕緊上前，才總算協助完成。

國民黨中央委員投票登場 連戰次子連勝武首跨政壇

國民黨主席鄭麗文下午才現身投票 快速投票後直接離場（圖／民視新聞）





中央委員是明年初的中常委前哨戰，鄭麗文時代核心改組，將全力備戰2026的年底大選。

原文出處：國民黨中央委員投票登場 連戰次子連勝武首跨政壇

更多民視新聞報導

藍營禮讓高虹安有雜音？前發言人提條件：白營要讓「1事」

鄭麗文公布新2新人事！連勝文弟弟「將接這職位」

家族接棒？連勝文弟角逐國民黨中央委員 本人發聲了

