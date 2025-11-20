國民黨中央委員選舉公告曝光 據傳60位不連任、鄭麗文仍將提滿190席 3

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導

國民黨第22屆中央委員選舉將於12月27日登場，副主席兼祕書長李乾龍今（20）日前往中央黨部張貼選舉公告並說明選務規畫，他表示，190席中央委員，國民黨主席鄭麗文將提滿名單；同時，他並提及中常委何鷹鷺因拍抖音涉宣揚統一言論，遭黨紀處以停職處分，該案已送考紀會重審，後續將再討論其資格問題。

李乾龍表示，目前中央委員共190位，候補委員為95位，但目前約有60位現任委員未有連任意願，黨主席還是會提滿名單，而現任中央委員，若有連任意願的都會尊重他們。他也說，黨主席提滿190位後，若有意願參選中央委員的，要找6位黨代表幫忙連署，包括他自己共7張連署票，就可以參加選舉。

至於中配何鷹鷺因拍攝多部抖音影片，內容涉及宣揚「早日統一」，遭考紀會停職處分一事，李乾龍指出，此案目前已送回考紀會重審，後續將再討論她的資格問題。

而台北市議員應曉薇因涉京華城弊案，去年遭黨中央處以「停止黨權」處分目前是否已解除？李乾龍則回應，目前該案也已送回考紀會，考紀會將重新召開會議進行審理。

另外，藍白黨主席高峰會面，外界議論藍白合機制，李乾龍表示，鄭麗文昨日講得很清楚，民調是非常可行的辦法，這也行之有年，如果沒有協商成功，就用民調。他強調，藍白合經過大罷免是一個很成功例子，雖然2024年藍白破局是很痛苦的經驗，所以要記取經驗。

至於民眾黨不停提倡的聯合政府，未來是否有可能藍白搭檔正副縣市長，李乾龍表示，目前基隆市是成功案例，但這需要看機緣，每個地方有不同機制，用聯合政府在地方政府合作，「我想也可行」。

