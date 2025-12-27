國民黨中央委員選舉出爐 陳菁徽拿第一、連勝武第9、「主席名單」張顯耀落選

國民黨立委陳菁徽（左）。李政龍攝（資料照）



記者周志豪／台北報導

國民黨今完成中央委員改選，選舉結果由「朱系」不分區立委陳菁徽打敗本屆中常委榜首陳俗蓉拿下第1，但陳在黨團總召傅崐萁奧援下仍穩住第2。甫接KMT Studio召集人的連戰次子連勝武，則以第9名順利接棒哥哥連勝文。

值得一提的是，陳菁徽母親、前立委黃昭順，過去就常是黨內選舉常勝軍，陳此次勝出，並非太意外結果。

特別的是，因副主席人事案近日鬧的滿城風雨的黨新任智庫執行長張顯耀，原本也獲黨主席鄭麗文提名的「主席名單」第26名參選，但最後並未在應選的當選名單中。而鄭主席辦公室顧問李德維，則順利當選中央委員。

國民黨此次中央委員選舉，應選190名，另有95席候補委員，最後僅219人參選，基本上與上屆中常委選舉情形一致，幾乎是登記即當選。

選舉結果，被視為內造化指標的現任立委，共當選12人，包含陳菁徽、邱鎮軍、黃仁、徐欣瑩、羅明才、蘇清泉、羅廷瑋、謝龍介、陳雪生、黃建賓、李彥秀、鄭正鈐。其中，羅廷瑋原並不在鄭麗文主席名單中，最後自力當選。

縣市議會議長當選人則有新北市議會議長蔣根煌、桃園市議會議長邱奕勝、台北市議會議長戴錫欽。比較特別的是，連江縣長王忠銘也當選中央委員第114名，是現任黨籍所有縣市長中，唯一當選者。

而主席名單中，另有提名立委黃健豪、賴士葆、林沛祥、林思銘，縣市長有雲林縣長張麗善、新竹縣長楊文科，最後均因未積極競選落選。

