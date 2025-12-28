國民黨中央委員選舉結果出爐！當選率近9成 陳菁徽得第一

國民黨第22屆中央委員27日舉行投票，在結束投票後隨即開票，國民黨不分區立委陳菁徽獲得第一名，前副總統連戰次子連勝武也當選中央委員，得票排名第9名。主席鄭麗文提名的智庫執行長張顯耀排名第26。此次候選人共212人創下新低，選出190人，當選率約89.62%。

國民黨此次中央委員選舉，應選190名，另有95席候補委員，最後候選人僅212人，幾乎是登記即當選。得票率前十名為陳菁徽、陳俗蓉、曾文培、鄭任宗、陳汪全、陳慶齡、邱素蘭、王伯綸、連勝武及王姿茵。此次中央委員選舉也被視為是明年1月中常委改選前哨戰。

陳菁徽的母親為前立委黃昭順，黨內實力雄厚，過去常是黨內選舉常勝軍。此次選舉第二名的陳俗蓉，則為國民黨立院黨團總召傅崐萁支持對象。

縣市議會議長當選中央委員者，有新北市議會議長蔣根煌、桃園市議會議長邱奕勝、台北市議會議長戴錫欽等。連江縣長王忠銘當選中央委員，排名第114名，為現任黨籍所有縣市長中，唯一當選者。當選名單中還可見不少現任立委，包括立委邱鎮軍、黃仁、徐欣瑩、羅明才、蘇清泉、羅廷瑋、謝龍介、李彥秀、鄭正鈐等。

中央委員選舉結束後，緊接著中常委選舉。根據選舉時程，中常委投票日訂於明年1月31日舉行，投票時間為當日上午8時起至下午2時結束，將由全體1900多位黨代表票選產生29名選任中常委，候選人領表、登記作業時間為12月30日、31日。

