國民黨中央委員選舉結果 連勝武得票排第九 「她」得票獲第一名

政治中心／綜合報導

國民黨第二十二屆中央委員選舉當選名單。（圖／國民黨提供）

國民黨第22屆中央委員今（27）日舉行投票，在結束投票後隨即開票，這次候選人數卻是創下新低只有212人，仍選出190名的當選名單，其中不分區立委陳菁徽以第一名得票拿下中央委員，而首度參選的副總統連戰次子連勝武也順利當選中央委員，得票排名第九名。

國民黨本屆中央委員共190位，候補委員95位，依規定換屆後當選之新主席可以提名190位候選人，其餘有意參選者要經過7位黨代表連署才能登記參選。不過候選人數卻是創下新低，只有212人。其中最受矚目的參選人就是連戰二兒子、KMT Studio召集人連勝武。

連勝武以得票第九名當選國民黨中央委員。（圖／翻攝畫面）

連勝武上午投票時受訪表示，自己是第一次當候選人，第一次蓋這麼這麼長的選票，因為蓋了95個選票蓋滿了，這次選舉很有趣。「選舉結果可能不是我最在意的，但過程中非常享受過程。」他也坦言選舉受到哥哥連勝文的幫忙很多，「這真的是活了五十年第一次特殊經驗，我哥哥帶著我他幫我拉票這次我首先要非常感謝他，過程給我很多指點跟幫忙」。

此次，國民黨中央委員選舉前十名得票依序為：陳菁徽、陳俗蓉、曾文培、鄭任宗、陳汪全、陳慶齡、邱素蘭、王伯綸、連勝武及王姿茵，同時也被視為是明年1月中常委改選前哨戰。

國民黨立委陳菁徽在中央委員選舉中以第一名得票當選。（圖／記者簡浩正攝影）

