國民黨中央委員選舉 屏東全壘打7席全上

國民黨中央委員屏東縣7席全部當選。(記者葉永騫攝)

〔記者葉永騫／屏東報導〕國民黨昨天舉行中央委員選舉，屏東縣揮出全壘打，7人參選中央委員全部當選，其中立委蘇清泉父子、屏東市長周佳琪姐妹等人都受到矚目，中常委選舉目前則有信功實業公司董事長楊博仁、屏東縣議長周典論女兒周季融爭取連任。

國民黨昨天舉行中央委員選舉，屏東縣有7人參選中央委員全數當選，分別為立委蘇清泉、其兒子安泰醫院醫師蘇以理、知名肉品公司信功實業董事長楊博仁、屏東市長周佳琪、周季融姐妹、泰武鄉代表曾大衛及漁民張進福，屏東縣投票的94名黨代表中，在屏東縣以楊博仁獲得92票數最高，其餘票數大部分都在80票以上，最後全國投票結果，屏東7席全上。

屏東縣7席中央委員中，目前有意爭取中常委的為爭取連任的楊博仁及周季融，但因為距離登記仍有一段時間，加上中央黨部在中常委選舉方面與地方有些意見不同，最後有多少人登記仍是變數，得視未來的選情變化而定。

