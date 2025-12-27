國民黨中央委員選舉 屏東縣7人角逐

國民黨中央委員選舉，工作人員正在計票。(記者葉永騫攝)

〔記者葉永騫／屏東報導〕國民黨今天舉行中央委員選舉，屏東縣有立委蘇清泉、屏東市長周佳琪等7人爭取中央委員席次，信功實業公司董事長楊博仁、屏東縣議長周典論女兒周季融則爭取中常委連任。

國民黨今天舉行中央委員選舉，屏東縣有7人爭取中央委員席次，分別為立委蘇清泉、知名肉品公司信功實業董事長楊博仁、屏東市長周佳琪、蘇清泉兒子、安泰醫院醫師蘇以理、泰武鄉代表曾大衛及漁民張進福，屏東縣有97位黨代表，參加投票的有94人，在屏東縣的得票數中以楊博仁92票數最高，但是否當選仍要視全國投票結果。

屏東縣7名中央委員中，有意爭取中央委連任的有楊博仁及周季融，但因為距離登記仍有一段時間，加上黨主席的做法與基層有些落差，現任中常委的產生辦法仍有變數，因此參選人數仍有變化。

據黨內人士表示，國民黨的中央委員相當複雜，採取複數選舉，一張選票可以蓋很多人，所以計票相當麻煩，加上還有婦女、農漁、原住民等保障名額，因此當選與否由中央公告，中常委的選舉也要看中央的政策。

國民黨中央委員選舉開票情形。(記者葉永騫攝)

