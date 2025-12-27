國民黨中央委員選舉 張麗善花了20多分鐘才完成投票

雲林縣長張麗善上午10點多抽空前往雲林縣黨部投票選舉第22屆中央委員。(周麗蘭攝)

國民黨今（27日）舉行第22屆中央委員選舉，共有121名黨代表參選，應選95席；95名中央委員將於明年1月31日再互選產生中常委。雲林縣長張麗善身為國民黨籍縣市首長，具備當然黨代表身分，上午10點多抽空前往雲林縣黨部投票。

依規定，各縣市國民黨籍的縣市長、立委、縣市議會議長，以及縣市議會黨團書記長（總召）等，皆為當然黨代表，並具有中央委員選舉投票權。本屆中央委員選舉投票時間自今日上午8點起至下午2點止。

廣告 廣告

張麗善把握神聖一票，今上午10點多到雲林縣黨部投票。由於一次需圈選多達95人，她花了20多分鐘才完成投票程序。

本屆國民黨中央委員選舉共有121人角逐95席，亦即每名黨代表最多可圈選95人，若圈選超過95人即視為廢票，因此圈選完成後需再三核對。據了解，雲林縣有3名黨代表登記參選中央委員。

黨代表李明哲表示，多數黨代表都會攜帶事先整理好的投票名單，否則難以記住那麼多候選人，「投完真的有點頭昏腦脹」。

【看原文連結】