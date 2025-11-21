國民黨中央委員190人名單罕見連勝武 接棒胞兄拚黨公職
國民黨昨（20日）公布中央委員選舉公告，今（21日）釋出190名候選人名單，國民黨榮譽主席連戰二兒子連勝武也入列，相較於兄長連勝文早踏入政壇經營，連勝武罕在政界露臉，這回進入中央委員候選名單，格外引發關注。
據國民黨現行黨章，每4年改選190位中央委員、95位候補委員，再從中選出35中央常務委員（中常委），當中包含6名符合黨章規定指定人選，中常委任期則為2年；近來因公開宣揚統一的中配何鷹鷺，就是國民黨中常委一員，日前雖遭黨紀免除黨公職處分，但因何鷹鷺申訴，目前已送回考紀會重新審理。
國民黨預計下月改選中央委員，昨（20日）由副主席兼秘書長李乾龍及副祕書長兼組發會主委李哲華，共同張貼第22屆中央委員選舉公告，11月24日至26日上午10時至下午4時領表登記，12月27日投開票，12月30日前公告當選名單，李乾龍受訪指出，依規定換屆後當選之新主席可以提名190位候選人，其餘有意參選者要經過7位黨代表連署才能登記參選。
今（21日）國民黨公布190名候選人名單，當中117號連勝武，為前國民黨副主席連勝文胞弟，這回有意踏入政壇，接力連勝文意味濃厚；連勝武妻子路永佳，去年未現身連戰與連方瑀的鑽石婚宴，引來外界質疑婚變，當時路永佳透過社群親自澄清，上個月還罕見透過社群影片回應外界眼中嫁入豪門心得，名門世家一舉一動都是外界焦點。
