國民黨中央委員212人選出190名 陳菁徽排第1、連勝武第9

國民黨第22屆中央委員今（27）日舉行投票，在結束投票後隨即開票，這次候選人數卻是創下新低只有212人，選出190名的當選名單，幾乎快同額競選。其中不分區立委陳菁徽以第一名得票拿下中央委員，而首度參選的副總統連戰次子連勝武也順利當選中央委員，得票排名第九名。至於鄭麗文提名的智庫執行長張顯耀，則排名第26。

國民黨此次中央委員選舉，應選190名，另有95席候補委員，最後僅219人參選，基本上與上屆中常委選舉情形一致，幾乎是登記即當選。得票率前十名為陳菁徽、陳俗蓉、曾文培、鄭任宗、陳汪全、陳慶齡、邱素蘭、王伯綸、連勝武及王姿茵，同時也被視為是明年1月中常委改選前哨戰。

國民黨第22屆中央委員27日舉行投票，在結束投票後隨即開票，這次候選人數卻是創下新低只有212人，選出190名的當選名單。（摘自國民黨官網／陳薏云台北傳真）

陳菁徽為前主席朱立倫所提名之不分區立委，其母親、前立委黃昭順，過去就常是黨內選舉常勝軍。至於過去第一名的陳俗蓉，則是立院國民黨團總召傅崐萁力挺的對象。縣市議會議長當選人則有新北市議會議長蔣根煌、桃園市議會議長邱奕勝、台北市議會議長戴錫欽。另連江縣長王忠銘也當選中央委員第114名，是現任黨籍所有縣市長中，唯一當選者。

中央委員選舉結束後，就是中常委選舉，黨中央日前也公布選舉時程，中常委投票日訂於明年1月31日舉行，投票時間為當日上午8點起至下午2點結束，將由全體1900多位黨代表票選產生29名選任中常委，候選人領表、登記作業時間為本月30日、31日。

