國民黨中央確定禮讓高虹安 何志勇憂三腳督悲劇重演

國民黨確定禮讓高虹安，有意參選市長的何志勇憂2028三腳督悲劇重演。(記者洪美秀攝)

〔記者洪美秀／新竹報導〕國民黨副主席兼秘書長李乾龍今天正式表態，將禮讓現任市長高虹安競選連任，而先前向黨中央喊話，希望辦初選的國民黨前發言人何志勇對此表示，如果民眾黨能承諾2028禮讓國民黨，他立刻退選沒有問題。否則的話，2026不立下「二階段初選」典範，2028三咖督的悲劇就會再次上演。

何志勇說，藍白合作需要建立合理機制，才是負責任的表現，不是任意將某個選區作為交換籌碼，對雙方的黨員跟從政同志也不公平，也未必能推出最佳候選人。雙方若無建立互信的公平機制，恐引起地方反彈，反而破壞藍白合作的發展及可能性。

他說，目前仍會持續聆聽新竹市民的意見，蒐集市政建議，期待與藍白有志參選的朋友進行公開的政策討論，供市民抉擇。

