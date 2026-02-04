國民黨中央辦尾牙！鄭麗文台上嗨喊：打臉賴清德就是爽

國民黨主席鄭麗文上任後，4日晚間首度在國民黨中央黨部舉辦尾牙，席開約15至20桌宴請百餘名黨工與中常委。鄭麗文致詞時表示，回顧過去一整年從大罷免到黨主席選舉，黨工們烈日當頭揮汗如雨，壓力都很大，「走過大罷免，打臉總統賴清德，只有一個字就是爽」。她也感謝副主席讓大家終於有年終可以領，並承諾以後每一年都有，還會讓黨工愈領愈多。

國民黨主席鄭麗文。（圖／中天新聞）

今年尾牙抽獎最大獎為1萬元現金紅包，不計入後續加碼部分共有12包以上，超過20份。其中國民黨立委、新上任的中常委羅明才最為大器，不只捐出5至10份1萬元紅包，還包辦現場的那卡西設備與舞獅表演團。副主席兼秘書長李乾龍提供3包1萬元紅包，副主席季麟連、張榮恭與蕭旭岑也各提供1包，中常委游家富等4位常委各提供1包。鄭麗文則提供3份各1萬元禮券，國民黨立院黨團總召傅崐萁也捐出一台50吋的電視。

鄭麗文在抽獎前提到，稍早自己的辦公室已經在放網路神曲「老祖宗保佑我」，聽說聽這首歌抽獎一定中。她率先抽出10個3000元紅包與5個5000元紅包暖身，炒熱現場氣氛，並期許希望新的一年，國民黨票源廣進、勇奪第一，席次加碼、馬到成功。而果然鄭麗文的辦公室主任俞凱威第一輪摸彩就中獎。

國民黨4日晚間舉行尾牙。（圖／中天新聞）

除了尾牙抽獎外，國民黨今年也將發年終獎金，根據員工薪資可以領到3分之1到2分之1。李乾龍日前受訪說，會讓員工都能過個好年。自2016年民進黨政府上台、成立黨產會後，國民黨遭凍結，已連9年未曾發放年終獎金，去年雖未發年終但以1萬元的禮券紅包取代，今年是睽違9年首度發年終。

鄭麗文在台上摸彩。（圖／中天新聞）

今晚尾牙菜色包括白斬雞、龍蝦等，除鄭麗文外，副主席兼秘書長李乾龍、另一副主席季麟連、副秘書長李哲華、發言人江怡臻等都到場。鄭麗文因有事較晚到場，先上台致詞的李乾龍也展現主管的「氣度」，直接下令開動，沒有其他指示。鄭麗文致詞時也表示，作為一個明理的長官，廢話不能講太多，但是紅包一定要多，並提醒「後面的長官看著辦」，「今天是馬年，一定要加碼」。

