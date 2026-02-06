國民黨中央黨部、楊瓊瓔揭民調時間 江啟臣怒發聲明：違背提名協議

立法院副院長江啟臣6日嚴正聲明，國民黨中央黨部、藍委楊瓊瓔透露民調時間已違背提名協議「同意不對外公布執行民意調查時間、機構等相關事項」，請黨中央立即對外說明澄清。示意圖。（温予菱攝）

藍營台中市長姐弟之爭白熱化，國民黨中央黨部、藍委楊瓊瓔6日拋震撼彈，「擬於3月底前的最後一周（3／25至3／31）完成民意調查作業」，引起立法院副院長江啟臣不滿，嚴正聲明已違背提名協議「同意不對外公布執行民意調查時間、機構等相關事項」；針對楊稱，經協調確認等語，江強調，自己僅參加過1月16日協商，黨也未向其確認，請黨中央立即對外說明澄清。

江啟臣於臉書發出嚴正聲明，自己基於尊重黨中央，於第一時間收到中央提名協調小組台中市市長候選人提名協議事項，即行簽署同意並回傳黨中央，然今日黨中央發布媒體訊息之文字「擬於3月底前的最後一週（3／25至3／31）完成民意調查作業。」，已明顯違背雙方簽署之協議事項第2項第2款「同意不對外公布執行民意調查時間、機構等相關事項」。

廣告 廣告

另楊瓊瓔委員所發布之新聞稿提到，「….經協調確認，將由黨中央辦理內參全民調決定提名人選，民調擬將於3月25日至3月31日期間進行…」，江啟臣澄清，本人除於1月16日雙方及黨中央出席協調外，之後從未參與任何協調會議，黨中央亦未向本人確認，當然無所謂「同意民調擬將於3月25日至3月31日期間進行」，更無所謂共識，否則即與協議有違，不容混淆，故特此澄清，並請黨中央對外公開說明。

江啟臣直言，此無疑為對外公開民調時間，讓民意調查受到外力介入，致民調結果失真，黨中央發布訊息竟與協議事項有違，請黨中央立即對外說明並澄清，以正視聽。

【看原文連結】