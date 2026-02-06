中部中心／綜合報導

國民黨台中市長提名大戰，陷入僵局嗎？原本傳出今天（6日）黨中央要進行二次協調，但兩位主角江啟臣跟楊瓊瓔，異口同聲說沒收到通知，各自跑行程，讓姊弟之爭進入延長賽；而民進黨立委何欣純。則跨區海線發春聯，火力全開狠酸江啟臣，只會帶AIT處長看產業，卻在國會卡關台美協議。





國民黨中市人選陷僵局！江啟臣.楊瓊瓔未收到協調通知

國民黨台中市長人選提名之爭立法院副院長江啟臣（左一）表示未收到二次協調通知













一邊握手一邊拉票，民進黨立委何欣純，前進海線，沙鹿區傳統市場，展現親民女力，只是一提到台美貿易協議進度，語氣瞬間變得犀利直接開槓。何欣純緊咬在野黨團藍白陣營，卡關台美協議，而被點名的立法院副院長江啟臣，特別安排美國在台協會處長谷立言，參訪工具機大廠台中精機，行銷台灣實力。

國民黨中市人選陷僵局！江啟臣.楊瓊瓔未收到協調通知

國民黨立委楊瓊瓔表示未收到黨中央二次協調通知









江啟臣拚外交，大談台美產業合作，但國民黨台中市長提名大戰，外傳6日這天，黨中央安排二次協調，只是兩位主角，楊瓊瓔，江啟臣，卻人在台中行程滿檔，難道又破局？姊弟之爭誰出線，看來協調之路希望渺茫，最後是否由全民調決勝負，還有待國民黨黨中央宣布。





