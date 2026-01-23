國民黨中市黨部圍牆被撞穿 隔壁都發局也遭殃

（中央社記者郝雪卿台中23日電）國民黨台中市黨部停車場圍牆今天被車撞穿，波及一牆之隔的台中市都市發展局，黨部表示，參加活動的民眾誤踩油門追撞前車，致圍牆被撞穿。都發局說，將向肇事者求償。

台中市政府消防局上午10時15分接獲報案，大隆路發生車禍立刻派員前往救援。相關人員抵達現場發現為國民黨台中市黨部，1輛自小客車追撞1輛智能裝備自小客車，智能裝備自小客車撞破停車場大門圍牆，磚頭散落一地。

由於圍牆緊鄰都發局都市修復工程科，1名都發局員工遭噴飛磚石砸傷右腳踝、意識清楚送往林新醫院。被撞的自小客車2名乘客肢體擦傷，意識清楚送醫，而2輛自小客車駕駛輕傷未送醫。

國民黨台中市黨部主委蘇柏興說明，今天新移民協會借用黨部舉辦活動，1名前來參加的民眾，在黨部停車場停車時，誤將油門當煞車，致前車往前撞穿圍牆，因黨部與都發局僅一牆之隔，也波及都發局，相關損失，將會向肇事者求償。

都發局都市修復工程科長李俊宏表示，這起事故，有員工車輛遭碎石噴到，還有1名員工被碎石砸到腳部，擔心是否骨折，緊急送醫照X光，還好只是擦挫傷，會向肇事者求償相關醫藥費用。（編輯：龍柏安）1150123