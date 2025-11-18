國民黨中常委何鷹鷺宣揚統一遭停職 賴瑞隆點名：更應處分「他」

即時中心／潘柏廷報導

國民黨中常委、中配何鷹鷺，因在抖音開個人帳號拍攝影片，她不僅穿中國前國家主席毛澤東的衣服，更公然宣揚「祖國懷抱」、「早日統一」等言論，今（18）日晚間被國民黨中央考紀會予以其停止黨職處分。對此，民進黨立委賴瑞隆則認為，國民黨更應該對副主席蕭旭岑談「一國兩區」的不當言行要祭出處分，若不敢處分終究人民會看清國民黨始終是偏向紅統、中國的真相。

針對何鷹鷺講出「早日統一」等言行被國民黨晚間火速停權，賴瑞隆今日質疑，那蕭旭岑說「一國兩區」要不要停權呢？

賴瑞隆分析，蕭旭岑所言「一國兩區」是更嚴重的字眼，因為一國只有中華人民共和國，而台灣則被矮化為一個區，更被矮化成中華人民共和國的一部分，「中華民國被消失、被消滅了，國民黨接不接受？要不要處分？」。

因此，賴瑞隆認為，國民黨不要只敢處分中常委，更應該對副主席的不當言行要祭出處分，這樣才能讓人民清楚知道，國民黨是站在台灣這一邊，而不是站在中共那一邊。

他強調，如果國民黨只敢打小的，而不敢打大的；只敢處分中常委、中配何鷹鷺，而不敢處分副主席的「一國兩區」不當言行，終究人民會看清國民黨始終是偏向紅統、中國的真相，「這樣的做法、路線，不會得到台灣人民的支持」。

