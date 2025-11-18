國民黨中常委何鷹鷺抖音影片推崇中共領導人 考紀會開鍘「停止黨職處分」

國民黨中常委何鷹鷺在抖音平台開設帳號，拍攝影片內容明顯涉及推崇中共領導人、宣揚「祖國懷抱」、「早日統一」等言論。考紀會18日臨時提案，依《黨員違反黨紀處分規程》第15條規定，通過予以何鷹鷺女士停止黨職處分。 圖：翻攝抖音

[Newtalk新聞] 中國國民黨中央考核紀律委員會今（18）日召開第28屆第1次臨時委員會議，針對中常委何鷹鷺女士以個人名義在抖音平台開設帳號，拍攝影片內容明顯涉及推崇中共領導人、宣揚「祖國懷抱」、「早日統一」等言論，引發外界議論，考紀會經臨時提案，依《黨員違反黨紀處分規程》第15條規定，通過予以何鷹鷺女士停止黨職處分。

國民黨考紀會強調，「黨紀沒有模糊空間」，此次處分是為嚴明黨紀，並正視聽。

此外，針對即將舉行的第二十二屆中央委員及第二十二屆第一任中央常務委員選舉，考紀會同日特別決議，將以《政黨法》為規範，只要具名檢舉並備有影音紀錄，經查證屬實，即予受案辦理，嚴肅面對社會對國民黨的期待。

考紀會表示，已訂定該次選舉「促進優質選風」實施要點，並經114年8月27日第二十一屆中央常務委員會第165次會議核定通過，上述要點及選舉紀律要求將正式發函通告各縣市黨部，並要求各縣市黨部通知所屬全國黨代表。

