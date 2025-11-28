國民黨中常委何鷹鷺遭鍘退黨 鄭麗文：尊重考紀會處理

針對國民黨中常委何鷹鷺遭鍘退黨，黨主席鄭麗文今表示尊重考紀會依黨規處理。(記者廖耀東攝)

〔記者張軒哲／台中報導〕國民黨中常委何鷹鷺近日穿著印有毛澤東頭像的衣服拍抖音影片，並高調主張「希望早日讓台灣回到祖國的懷抱」，遭國民黨考紀會宣布違紀停職處分，對此，黨主席鄭麗文今日表示，國民黨是有制度政黨，相關黨員言行，考紀會依照黨規處理，自己予以尊重。

何鷹鷺赴國民黨中央提出申訴，經中常會審議通過，回考紀會再議，並強調，她還是會繼續參選中央委員、中常委。何鷹鷺26日下午出席中常會，在會後痛批國民黨主席鄭麗文，並怒喊「宣布退黨，國民黨我不想玩了！」

媒體詢問鄭麗文是否會對其促統言行加以規範，她說，何鷹鷺已經提出申訴，常會也已經受理，希望她在下一次考紀會說明，很遺憾在考紀會還沒召開，何鷹鷺就做出決定，國民黨是有制度政黨，一切會按照制度走。

