國民黨中常委參選名單曝光！第一高票中央委員陳菁徽入列 連勝武未登記

記者詹宜庭／台北報導

以第一高票當選中央委員的不分區立委陳菁徽登記參選中常委。（圖／資料照）

國民黨第22屆第1任中常委選舉將於本月31日舉行投票，將由全體1900多位黨代表票選產生29席選任中常委。黨代表投票時，採無記名限制連記法進行圈選，圈選人數上限為15名。本次共有45位中央委員登記參選，包括以第一高票當選中央委員的不分區立委陳菁徽等人。值得注意的是，雖然連家次子連勝武當選中央委員，但卻未登記參選中常委。

據掌握，目前登記參選中常委的45位中央委員包括：不分區立委陳菁徽、苗栗縣立委邱鎮軍、新北市立委羅明才、新竹市立委鄭正鈐、平地原住民立委黃仁、新北市議員蔣根煌、高雄市議員黃紹庭、陳俗蓉、曾文培、陳汪全、陳慶齡、邱素蘭、王伯綸、楊博仁、張育美、高思博、蔡宜助、朱珍瑤、吳尚鷹、孫健萍、台中市議員李中、花蓮縣議員吳建志、前不分區立委李德維、國民黨澎湖縣黨部主委陳雙全、前中常委游家富等人。

其中，蔣根煌、黃紹庭、陳俗蓉、曾文培、陳汪全、陳慶齡、邱素蘭、王伯綸、楊博仁、張育美、高思博、蔡宜助、朱珍瑤、吳尚鷹、孫健萍等15人為現任中常委爭取連任。陳菁徽則為前主席朱立倫所提名的不分區立委，其母親為前高雄市立委黃昭順，過去在黨內選舉中一向是常勝軍。值得注意的是，雖然連家次子連勝武當選中央委員，卻未登記參選中常委。

本次中常委選舉共有45位中央委員登記參選。（資料圖／翻攝畫面）

