國民黨中常委改選揭曉！陳菁徽1351奪最高票 韓國瑜、鄭麗文人馬都上了

國民黨第22屆第1任中常委選舉今（31）日登場，這也是黨主席鄭麗文上任後的首場中常委改選，共有45名中央委員角逐29席，開票結果晚間出爐，由不分區立委陳菁徽以1351票拿下最高票，現任中常委曾文培以1096票居次，陳俗蓉則以1015票排名第三。國民黨表示，新任29位中常委將於2月4日正式就職。

國民黨第22屆第1任中常委選舉，由不分區立委陳菁徽以1351票拿下最高票。（圖／取自臉書／陳菁徽）

本次選舉採黨代表投票、無記名限制連記法，每人最多可圈選15人。此次當選名單中，29人票數由高至低依序為，陳菁徽、曾文培、陳俗蓉、羅明才、王伯綸、王姿茵、曾新慧、林永泰、游家富、鄧治平、鄭正鈐、陳汪全、張育美、邱素蘭、高思博、楊博仁、陳慶齡、蔣根煌、周季融、蔡宜助、勤彭蓁、李中、李德維、邱鎮軍、凃俊仰、柯貞竹、車宜靜、吳尚鷹、黃仁。

上述名單中，陳菁徽、羅明才、鄭正鈐、陳慶齡、蔣根煌、李中、邱鎮軍、黃仁等8人具現任民代身分。尋求連任的中常委中，多數順利過關，包括陳俗蓉、曾文培、張育美、高思博、周季融、蔡宜助、王伯綸、鄭正鈐、游家富、陳汪全、陳慶齡、邱素蘭等12人，而黃紹庭、朱珍瑤與孫健萍未能連任。據《中天新聞網》報導，黨內人士分析，黃紹庭因助理費官司纏身，影響支持度。

前十名當中備受關注的是，王姿茵以青年身分爭取保障名額，最終以888票排名第6順利當選，她曾任立法院長韓國瑜擔任高雄市長期間的辦公室秘書，也是除現任立委外，唯一獲韓國瑜拍片力挺的候選人。此外，台商王伯綸以943票排名第5；林永泰則從父親、新北市議員林金結手中接棒中常委席次，以833票當選，排名第8。

立委陳玉珍力挺的鄧治平，雖在選前遭民進黨質疑涉及赴中交流、統戰問題，仍以823票排名第10，未受爆料影響；而曾在鄭麗文競選黨主席期間全力輔選的前立委李德維，此次以606票回鍋當選中常委。

保障名額方面，身心障礙名額由吳尚鷹以301票勝出；原住民保障名額則由立委黃仁以249票取得。

