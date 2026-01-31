國民黨中常委改選結果揭曉！陳菁徽1351票奪冠 韓國瑜愛將入列

國民黨31日舉行中常委改選，這是黨主席鄭麗文上任後首場中常委選舉，共45名中央委員競逐29席。開票結果由不分區立委陳菁徽以1351票拔得頭籌，現任中常委曾文培以1096票居次，陳俗蓉則以1015票位居第三。國民黨宣布，29位新任中常委將於2月4日正式就職。

國民黨立委陳菁徽這次拿下中常委第一名。（圖／陳菁徽臉書）

此次選舉採用特殊的投票方式，由黨代表以無記名限制連記法圈選，每人圈選名額上限為15名。根據國民黨選舉作業細則，中常委候選人須為第22屆中央委員，登記參選前需完成繳納111年至114年度募款責任額，並繳交作業費5萬元及保證金40萬元，當選後保證金將轉為115年度募款責任額。

廣告 廣告

在29名當選者中，陳菁徽、羅明才、鄭正鈐、陳慶齡、蔣根煌、李中、邱鎮軍、黃仁等8人為現任民代。立委羅明才以967票取得第4名，大陸台商王伯綸則以943票拿下第5名。以青年身份爭取保障名額的王姿茵以888票位居第6，她是立法院長韓國瑜擔任高雄市長時期的辦公室祕書，也是除現任立委外，韓國瑜唯一拍片支持的候選人。從父親新北市議員林金結手中接下中常委席次的林永泰，則以833票當選。

15名尋求連任的中常委中，包括陳俗蓉、曾文培、張育美、高思博、周季融、蔡宜助、王伯綸、黃紹庭、朱珍瑤、鄭正鈐、游家富、孫健萍、陳汪全、陳慶齡、邱素蘭等人。除了黃紹庭、朱珍瑤、孫健萍外，其餘人皆連任成功。黨內人士透露，黃紹庭恐因助理費官司纏身，導致票數大不如前。

國民黨立委羅明才。（資料照／中天新聞）

以勞工身份競選的南投縣議員蔡宜助及「九九峰動物樂園」董事長遊家富，兩人在中台灣掌握相當多黨代表，分別取得704票及825票，成功拿下中常委席次。以農漁民身份登記的新北市議長蔣根煌獲得755票，曾協助鴻海集團創辦人郭台銘參選2024總統、屏東縣議長周典論之女周季融則以723票當選。陸配勤彭蓁也以629票當選中常委。

曾任中常委的前立委李德維，在鄭麗文競選黨主席時大力相挺，協助運籌帷幄，此次回鍋參選中常委以606票順利當選。藍委陳玉珍力挺的候選人鄧治平，競選期間遭民進黨指控多次赴陸交流，行程接待單位無一例外都是統戰部，最終並未因爆料影響選情，以823票取得第10名。

在保障名額部分，吳尚鷹及張進福以身心障礙身份爭取中常委席次，最終由吳尚鷹以301票勝出。前澎湖縣議會副議長陳雙全過去曾以身心障礙身份角逐中常委，此次卻以「一般」黨員身份登記，放棄爭取較有優勢的保障名額，最終未能擠進29人名單中落選。唯一以原住民身份參選的藍委黃仁，僅以249票就拿下原住民保障名額。

國民黨中常委名單。（圖／國民黨提供）



中國國民黨第二十二屆第一任中常委當選名單如下：

1. 陳菁徽 1351

2. 曾文培 1096

3. 陳俗蓉 1015

4. 羅明才 967

5. 王伯綸 943

6. 王姿茵 888

7. 曾新慧 856

8. 林永泰 833

9. 游家富 825

10.鄧治平 823

11.鄭正鈐 812

12.陳汪全 812

13.張育美 812

14.邱素蘭 810

15.高思博 774

16.楊博仁 769

17.陳慶齡 768

18.蔣根煌 755

19.周季融 723

20.蔡宜助 704

21.勤彭蓁 629

22.李 中 624

23.李德維 606

24.邱鎮軍 587

25.涂俊仰 582

26.柯貞竹 544

27.車宜靜 523

28.吳尚鷹 301

29.黃 仁 249

延伸閱讀

凌濤分享二寶38週「隨時報到」 曬合照張善政讚：婚育政策六都第一

徐欣瑩參選到底硬槓黨中央 陳見賢沉穩應戰

若有藍營小雞邀站台？柯文哲：行有餘力當然互相幫忙